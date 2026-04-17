Giá cả thị trường ngày 17/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xoài Đài Loan
30.000 đồng/kg
2
Bắp cải tím
43.900 đồng/kg
3
Hành tây
24.900 đồng/kg
4
Mỳ ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay thùng 30 gói
122.000 đồng/thùng
5
Gạo ST25 giống cây trồng TW túi 3kg
94.900 đồng/túi
6
Hạt nêm Meizan vị heo
39.900 đồng/gói 1kg
7
Thịt ba rọi heo
245.000 đồng/kg
8
Sườn vai heo
71.500 đồng/400g
9
Kim chi cải thảo chay Ông Kim’s 500g
48.500 đồng/hộp
10
Sữa chua uống có đường Probi Vinamil 130ml
32.200 đồng/lốc 4 hộp
11
Dầu đậu nành Meizan
79.900 đồng/chai 2 lít
12
Tương cà Nam Dương
15.800 đồng/chai 500g
13
Bánh Gouté Orion 475,2g
138.900 đồng/hộp
14
Bánh Chocopie Orion 396g
58.200 đồng/hộp
Kết Đoàn
