Giá cả thị trường ngày 17/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xoài Đài Loan

30.000 đồng/kg

2

Bắp cải tím

43.900 đồng/kg

3

Hành tây

24.900 đồng/kg

4

Mỳ ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay thùng 30 gói

122.000 đồng/thùng

5

Gạo ST25 giống cây trồng TW túi 3kg

94.900 đồng/túi

6

Hạt nêm Meizan vị heo

39.900 đồng/gói 1kg

7

Thịt ba rọi heo

245.000 đồng/kg

8

Sườn vai heo

71.500 đồng/400g

9

Kim chi cải thảo chay Ông Kim’s 500g

48.500 đồng/hộp

10

Sữa chua uống có đường Probi Vinamil 130ml

32.200 đồng/lốc 4 hộp

11

Dầu đậu nành Meizan

79.900 đồng/chai 2 lít

12

Tương cà Nam Dương

15.800 đồng/chai 500g

13

Bánh Gouté Orion 475,2g

138.900 đồng/hộp

14

Bánh Chocopie Orion 396g

58.200 đồng/hộp

Kết Đoàn

