Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hoàn lưu sau bão số 7 gây mưa to ở Bắc Bộ từ 9/9 - 11/9

Bão số 7 đang di chuyển chậm lại, có thời điểm gần như đứng yên. Cường độ bão lúc 10h trưa nay khoảng cấp 9, giật cấp 11.

Hoàn lưu sau bão số 7 gây mưa to ở Bắc Bộ từ 9/9 - 11/9

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 11h ngày 7/9/2025. (Ảnh: KTTV)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 10 km/h.

Dự báo 10h sáng mai (8/9), cường độ bão có thể đạt cấp 10, giật cấp 13, bão đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó, bão sẽ di chuyển về phía Tây Tây Bắc và suy yếu thành 1 vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc - gần biên giới nước ta.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên biển là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Bắc; kinh tuyến 111 đến 117 độ kinh Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13; sóng cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển Bắc Bộ cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.

Từ chiều 9/9 đến 11/9, hoàn lưu sau bão sẽ gây ra 1 đợt mưa vừa, mưa to cho khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Nguồn vtv.vn


Nguồn vtv.vn

 Từ khóa: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông Bão số 7 Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khu vực vịnh Bắc Bộ Trung Quốc Mưa to Gió giật mạnh 11/9 Sạt lở đất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn

Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn
2025-09-10 10:14:00

baophutho.vn Từ mô hình “một cửa” truyền thống đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long