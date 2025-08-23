Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày thi đấu thứ sáu Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Sáng 23/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tiếp tục 6 nội dung thi đấu: 60km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23.

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Các nữ vận động viên trên đường đua.

Sau 1 buổi sáng thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 1 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ) cho các vận động viên thành tích cao ở các nội dung.

Cụ thể: Nội dung 60km xuất phát đồng hàng cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, HCV: Trần Thị Kim Hoà (An Giang); HCB: Võ Thị Ngọc Yến (An Giang); HCĐ: Nguyễn Lê Thiên Ân (Cần Thơ).

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Các vận động viên nỗ lực về đích.

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống.

Nội dung 60km xuất phát đồng hàng đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống: HCĐ: Đội An Giang; HCB: Đội Hà Nội; HCĐ: Đội IRC Hà Nội.

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh trao giải nội dung cá nhân nữ lứa tuổi 17 – 18.

Nội dung 60km xuất phát đồng hàng cá nhân nữ lứa tuổi 17 – 18, HCV: Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long); HCB: Phạm Thị My (Thanh Hoá); HCĐ: Lê Thị Minh Thư (Thanh Hoá).

Nội dung 60km xuất phát đồng hàng đồng đội nữ lứa tuổi 17 – 18, HCV: Đội Thanh Hoá; HCB: Vĩnh Long; HCĐ: TP. Hồ Chí Minh 2.

Nội dung 60km xuất phát đồng hàng cá nhân nữ lứa tuổi U23, HCV: Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh 1); HCB: Trần Thị Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2); HCĐ: Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2).

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội nữ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh trao giải nội dung đồng đội nữ lúa tuổi U23.

Nội dung 60km xuất phát đồng hàng đồng đội nữ lứa tuổi U23, HCV: Đội TP. Hồ Chí Minh 2; HCB: Đội TP. Hồ Chí Minh 1; HCĐ: Đội Thanh Hoá.

Theo kế hoạch, sáng 24/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 tiếp tục thi đấu các nội dung: 100km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23.

Hương Lan


Hương Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tp Hồ Chí Minh đồng đội cá nhân Hcđ Hcb Quốc gia Hcv Vô địch Xe đạp Vận động viên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long