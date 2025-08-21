Quyết tâm hoàn thành Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai trước 31/12

Chiều 21/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc) đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; Dự án Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam) đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT304 kéo dài. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú dài hơn 4,1km, tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT,GPMB) xong 3,75km, với giá trị đạt gần 68 tỷ đồng; còn lại 0,37km đoạn tuyến qua địa phận xã Hội Thịnh đang vướng mặt bằng. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã thi công được 3,75km phần nền đường tuyến chính; 3,05km mặt đường tuyến chính và 0,6km phần nền đường của tuyến nhánh.

Dự án Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT304 kéo dài có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, tổng chiều dài 8km. Các địa phương đã bàn giao được 2,5km mặt bằng tuyến chính, đạt gần 30%, tổng khối lượng thi công đạt trị giá 144 tỷ đồng. Dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về BT,GPMB liên quan đến phần tài sản của ga Hướng Lại, việc di dời mồ mả, di chuyển nhà văn hóa thôn Chùa và việc tính toán tài sản tạo lập trên đất nông nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác BT,GPMB, nhất là sớm hoàn thành việc xác định loại đất; đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, xác minh nhân khẩu đất nông nghiệp, tài sản các hộ dân tạo lập trên đất nông nghiệp; tập trung kiểm đếm, có phương án di chuyển mồ mả. Tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại, họp dân, tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động lập hồ sơ, xây dựng phương án cưỡng chế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ BT,GPMB cho các dự án trong thời gian quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc, chính quyền các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng và phường Vĩnh Yên trong triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện các dự án cụ thể để hoàn thành các dự án trước 31/12/2025.

Các xã Vĩnh An, Hội Thịnh, Vĩnh Hưng phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, tạo sự chuyển biến trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành các quy định của pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của xã Vĩnh An, Vĩnh Hưng và chủ động xây dựng, sẵn sàng các phương án cưỡng chế.

Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và các địa phương trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trần Tỉnh