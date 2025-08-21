Quyết liệt triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Sáng 21/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu, Quách Tất Liêm đã nghe Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Phương án hướng tuyến, đầu tư tuyến đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình; dự án Đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư; dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Làm một con đường không chỉ là phát triển giao thông mà phải có tầm nhìn chiến lược, dài hơi, mở ra không gian phát triển mới, tạo dư địa phát triển cho Phú Thọ, xứng tầm là cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các phần việc liên quan, sớm cụ thể hóa chủ trương của Thủ tướng chính phủ và của Thường trực Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo phương án hướng tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình.

Cho ý kiến về phương án hướng tuyến, đầu tư tuyến đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hòa Bình - Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là các dự án quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất ủng hộ; triển khai được sẽ rút ngắn khoảng cách, thời gian từ khu vực Hòa Bình về trung tâm tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với cao tốc Hòa Bình – Sơn La, từ đó mở ra không gian phát triển mới dọc sông Đà, Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng các phương án xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để triển khai trong thời gian sớm nhất. Trong đó, tập trung phân tích kỹ lưỡng về hướng tuyến cơ bản, quỹ đất, tổng mức đầu tư, đơn vị tư vấn; kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong phát triển đường giao thông. Đối với từng phương án phải nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án và phải có phương án triển khai cụ thể để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phấn đấu đến tháng 6/2026 phê duyệt dự án và triển khai thi công.

Về Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I có tổng mức đầu tư 10.475 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng, mở rộng tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình dài 23,03km, quy mô cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h theo hình thức BOT; cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung dự án vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đã cơ bản hoàn tất. Để sớm triển khai dự án, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định dự án theo quy định của Luật Xây dựng, Luật PPP; tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất phạm vi, quy mô đầu tư nút giao đầu tuyến; làm việc, thống nhất với UBND thành phố Hà Nội về các nội dung liên quan thực hiện dự án thuộc địa phận UBND thành phố Hà Nội quản lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng các xã, phường nơi dự án đi qua chủ động xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư triển khai dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Về dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, hiện có nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt để đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch liền mạch cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành thông toàn tuyến trong tháng 8/2026. Chủ tịch UBND xã, phường có dự án đi qua phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Đinh Vũ