Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Ngày 26/10, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (26/20/1960 - 26/10/2025). Tới dự có PGS.TS, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào, Đại sứ quán Nhật Bản; đại diện các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phong Sa Lỳ (Lào); lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị cùng các cán bộ, giáo viên và thế hệ học sinh, sinh viên nhà trường.

Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trao tặng lẵng hoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường.

Ngày 26/10/1960, Trường Y sỹ Phú Thọ, tiền thân của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được thành lập với nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế cơ sở phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ những lớp học nhỏ, thiết bị thô sơ, đến nay trường đã trở thành cơ sở đào tạo hiện đại, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cho ngành Y tế tỉnh và các tỉnh lân cận.

Tính riêng 5 năm qua, trường đã đào tạo hơn 2.600 sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp và hơn 1.200 cán bộ y tế thôn, bản. Nhiều thế hệ học trò đã trở thành bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, cán bộ y tế giỏi chuyên môn, vững y đức, góp phần chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân. Đội ngũ giảng viên ngày càng lớn mạnh, nhiều thầy cô được đào tạo sau đại học. Cơ sở vật chất được mở rộng, chương trình đào tạo đổi mới theo hướng hiện đại, hội nhập, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu.

Trường mở rộng liên kết đào tạo, hợp tác với các trường đại học uy tín trong nước như: Trường Đại học Y tế công Cộng, Trường Đại học Phenika, Trường Đại học Y Hải Phòng, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên... Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với nhiều đối tác tại Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản... mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc và khẳng định vị thế trong mạng lưới giáo dục y tế toàn cầu.

Ghi nhận những thành tích, nhà trường đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba; Kỷ niệm chương Hùng Vương cùng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý khác cho các tập thể, cá nhân. Đảng bộ nhà trường 17 năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của nhà trường trong suốt 65 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị đã xác định giáo dục và đào tạo là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt để phát triển lực lượng lao động có kỹ năng cao. Nghị quyết cũng đề ra nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong bối cảnh ngành Y tế đang đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực y tế ngày càng cao, việc nâng cao năng lực đào tạo và phát triển hệ thống giáo dục y dược trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Trước yêu cầu đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trường tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, chú trọng y đức, kỹ năng mềm và trách nhiệm nghề nghiệp; gắn đào tạo với thực tiễn y tế cộng đồng, nhất là tuyến y tế cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, chủ động tham gia các đề tài ứng dụng, mở rộng giao lưu học thuật, chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước. Chủ động xây dựng lộ trình nâng cấp thành Trường Đại học Y Phú Thọ theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng tiêu chí nâng cấp thành Trường Đại học. Đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thiết bị giảng dạy và thực hành hiện đại. Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào phối hợp, kết nối để sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp được bố trí việc làm phù hợp, phát huy hiệu quả kiến thức, kỹ năng được đào tạo tại trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tin tưởng với sự quan tâm của các cấp, sự đồng hành của các đối tác quốc tế, cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể nhà trường, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ sẽ sớm trở thành Trường Đại học Y Phú Thọ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường.

Nhân dịp này, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong trào thi đua dạy, học năm học 2024-2025 và 6 cá nhân được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường.

Với những kết quả trong hợp tác đào tạo các lưu học sinh Lào, các tỉnh Phong Sa Lì, U Đôm Say, Luông Nậm Thà cũng đã tặng Bằng khen cho nhà trường.

Hương Giang