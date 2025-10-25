Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV

Ngày 25.10, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã tiến hành phiên họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu thảo luận tại Đoàn về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, ông được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV với 444/445 đại biểu tán thành. Đồng thời, với 442/442 phiếu tán thành, Quốc hội cũng nhất trí bầu ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Các nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Hữu Đông đảm nhiệm hai chức vụ trên đều được Quốc hội thông qua bằng hình thức biểu quyết điện tử với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Ông Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, quê tại Phú Thọ, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII và hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bắt đầu sự nghiệp từ vị trí kiểm sát viên TP Việt Trì, ông Đông có gần 9 năm công tác trong ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trước khi lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương như Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 10.2015, ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, sau đó được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, rồi Bí thư Tỉnh ủy Sơn La theo quyết định của Bộ Chính trị.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV (tháng 9.2020), ông Nguyễn Hữu Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Đến tháng 6.2024, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 9.2025, ông đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban này.

PV