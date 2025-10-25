Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025

Sáng 25/10 tại xã Thượng Cốc đã diễn ra khai mạc Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025.

Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh thực hiện nghi lễ Cơm mới tại lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi

Đây là năm thứ hai liên liếp, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi được tổ chức góp phần tôn vinh di sản văn hóa dân tộc Mường. Ruộng bậc thang - biểu tượng của lao động cần cù và trí sáng tạo của người dân vùng cao. Lễ hội nhằm tri ân các thế hệ cha ông đã dày công khai phá, vun đắp để tạo nên những thửa ruộng tầng tầng lớp lớp, mang lại no ấm cho quê hương. Đồng thời, sự kiện cũng thể hiện rõ định hướng phát triển du lịch của Thượng Cốc: “Lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, lấy du lịch làm động lực phát triển bền vững”.

Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nghi lễ mừng cơm mới - nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người Mường được tái hiện trang trọng với đoàn rước, lễ dâng vật phẩm tạ ơn các vị thần và tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng tốt tươi. Theo quan niệm của người Mường, sau khi lúa được đưa về nhà, gạo mới nấu thành cơm phải được đem cúng ông bà tổ tiên trước, sau đó mới được ăn. Đây là là một trong những hoạt động tâm linh quan trọng nhất của người Mường được tổ chức trong ngày đầu diễn ra lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi.

Các đại biểu thăm quan gian hàng OCOP tại hội chợ

Tại lễ hội cũng đã diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực vùng Mường Vang. Theo đó, 9 gian hàng giới thiệu nông sản, hàng thủ công và món ăn đặc trưng từ 7 xã vùng Lạc Sơn và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn và các vùng lân cận.

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 đó là màn trình diễn chiêng mường của 200 hội viên phụ nữ tại khu vực đồi Mâm Xôi. Ngoài phần lễ, phần hội còn diễn ra đa dạng các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng... mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Các hoạt động mang đậm nét văn hóa của người Mường tại lễ hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, kết nối du khách trong và ngoài tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xã phấn đấu xây dựng Thượng Cốc trở thành điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện” trong bản đồ du lịch Phú Thọ.

Các tiết mục văn nghệ dàn dựng công phu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Màn trình tấu chiêng của 200 hội viên phụ nữ dân tộc Mường tại khu vực đồi Mâm Xôi

Ruộng bậc thang Miền Đồi thơ mộng mùa lúa chín

Đồi Mâm Xôi - khu vực tổ chức nghi lễ mừng cơm mới tại lễ hội

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp xã, diễn ra trong hai ngày (25-26/10).

Đức Anh