Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội khu vực lòng hồ Hòa Bình

Chiều 26/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ. Cùng đi có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ và lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, cho ý kiến công tác quy hoạch khu vực hồ Hòa Bình.

Thực hiện Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, UBND tỉnh Hòa Bình (trước khi sáp nhập đơn vị hành chính) đã lập và phê duyệt 6 quy hoạch phân khu, bao phủ 100% khu vực lòng hồ với mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đến nay, vùng lòng hồ có khoảng 20 dự án đầu tư du lịch đã và đang triển khai, với tổng diện tích trên 1.500ha, tập trung vào các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa. Các dự án này kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan lòng hồ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng hồ Hoà Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác khảo sát tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội khu vực hồ Hòa Bình.

Bên cạnh đó, với diện tích mặt nước hơn 8.800ha, hồ Hòa Bình không chỉ là công trình thủy điện lớn nhất miền Bắc mà còn là “vựa cá nước ngọt” của tỉnh và khu vực. Hiện vùng lòng hồ có hơn 5.000 lồng cá, sản lượng trung bình hàng năm đạt 8.550 tấn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Trong đó, 18/20 doanh nghiệp, HTX nuôi cá lồng đã được chứng nhận VietGAP. Từ năm 2017, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã triển khai nhãn hiệu chứng nhận “Cá sông Đà - Hòa Bình” và “Tôm sông Đà - Hòa Bình”, cấp quyền sử dụng cho hàng chục hộ, HTX, doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng để khẳng định thương hiệu đặc sản vùng hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ đầu tư dự án Cullinan Hoa Binh Resort trên đảo Sung.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ đầu tư Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa.

Không chỉ phát triển thủy sản, lòng hồ Hòa Bình còn là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn với hàng trăm hòn đảo, nhiều thắng cảnh nổi tiếng và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, Thái, Dao... Các tour du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao dưới nước ngày càng thu hút đông đảo du khách, giúp thương hiệu “cá sông Đà” trở thành sản phẩm đặc trưng gắn liền với du lịch Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra việc đầu tư hạ tầng du lịch trên các đảo khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Hồ Hòa Bình là hồ chứa nước nhân tạo quy mô lớn nhất Việt Nam với chiều dài lên đến 230km.

Với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, cùng diện tích mặt nước lên tới hơn 8.800ha, hồ Hòa Bình có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương trong quá trình triển khai công tác quản lý quy hoạch Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. Đồng chí khẳng định: Lòng hồ Hòa Bình là tài nguyên quý giá của tỉnh. Vì vậy, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình cần được đặc biệt quan tâm, góp phần phát triển đúng hướng, hài hòa giữa bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhìn từ trên cao, hồ Hoà Bình có làn nước xanh màu ngọc lục bảo và hàng trăm hòn đảo được bao quanh bởi các dải mây trắng muốt.

Qua khảo sát tại một số dự án cho thấy, bên cạnh những dự án đang được đẩy nhanh tiến độ vẫn còn một số dự án gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tiến độ các dự án đầu tư tại khu vực lòng hồ.

Đồng chí giao Sở Tài chính rà soát các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời rà soát lại các quy hoạch phân khu khu vực lòng hồ Hòa Bình, đôn đốc tiến độ các dự án theo đúng quy định pháp luật về xây dựng; nếu cần thiết, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch lòng hồ để phát huy tiềm năng, thế mạnh, bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các dự án chậm tiến độ để xử lý theo đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản cần gắn với phát triển chuỗi giá trị từ nuôi trồng - chế biến - tiêu thụ, kết hợp du lịch sinh thái - nông nghiệp - văn hóa để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Đinh Vũ