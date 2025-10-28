Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng tại khu vực thượng nguồn, mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy thay đổi liên tục đã tạo ra tình trạng dòng chảy xiết, áp sát bờ tả dẫn đến sạt lở bờ, vở sông nghiêm trọng tại một số điểm trên địa bàn xã Tam Nông, Hiền Quan. Sự việc không chỉ đe dọa trực tiếp đến đất đai sản xuất mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các công trình hạ tầng và đời sống của người dân địa phương.

Ngày 9/9/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 958 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu Thao đoạn Km73+100 - Km73+300, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Công trình góp phần bảo vệ sự an toàn của hàng trăm hộ dân sinh sống ngoài đê đang bị đe dọa khi bờ, vở sông bị sạt lở nghiêm trọng

Công trình kè hộ chân bằng hốc đá thả rời, tạo cơ phản áp chống sạt lở

Tại đoạn sạt lở từ K71+300 - K72+300 (thuộc khu dân cư số 9, 10 Hương Nộn) kéo dài khoảng 1.000m

Khu vực này ảnh hưởng trực tiếp đến trên 500 hộ sinh sống ngoài đê, cùng nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà văn hóa

Vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà văn hóa khu 9 vài mét, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn về người và tài sản

Dù nước sông đã rút so với thời điểm mưa bão, tuy nhiên các vết nứt trên bờ sông xuất hiện ngày càng nhiều

Người dân địa phương mang tâm lý bất an, thường xuyên quan sát, theo dõi diễn biến quanh những khu vực sạt lở

Những vườn cây giá trị kinh tế cao ở khu vực đất bãi đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ mất trắng

Đoạn bờ sông Hồng từ K53 - K54+300 thuộc xã Hiền Quan hiện đang bị sạt lở mạnh với chiều dài khoảng 1.300m, chiều cao từ 5 - 7m

Nguyên nhân sạt lở được xác định do mưa lớn, dòng chảy xiết và thay đổi hướng chủ lưu áp sát bờ hữu, khiến lòng sông bị xói sâu và sạt lở lan rộng

Một số vị trí sạt lở đã lan đến sát công trình phụ và tường rào nhà dân

Tại khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh Chùa Vực Long, sạt lở đã sát vào sân chùa

Những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều trên sân Chùa Vực Long, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Lê Hoàng