Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng tại khu vực thượng nguồn, mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy thay đổi liên tục đã tạo ra tình trạng dòng chảy xiết, áp sát bờ tả dẫn đến sạt lở bờ, vở sông nghiêm trọng tại một số điểm trên địa bàn xã Tam Nông, Hiền Quan. Sự việc không chỉ đe dọa trực tiếp đến đất đai sản xuất mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các công trình hạ tầng và đời sống của người dân địa phương.

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Ngày 9/9/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 958 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu Thao đoạn Km73+100 - Km73+300, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Công trình góp phần bảo vệ sự an toàn của hàng trăm hộ dân sinh sống ngoài đê đang bị đe dọa khi bờ, vở sông bị sạt lở nghiêm trọng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Công trình kè hộ chân bằng hốc đá thả rời, tạo cơ phản áp chống sạt lở

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Tại đoạn sạt lở từ K71+300 - K72+300 (thuộc khu dân cư số 9, 10 Hương Nộn) kéo dài khoảng 1.000m

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Khu vực này ảnh hưởng trực tiếp đến trên 500 hộ sinh sống ngoài đê, cùng nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà văn hóa

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà văn hóa khu 9 vài mét, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn về người và tài sản

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Dù nước sông đã rút so với thời điểm mưa bão, tuy nhiên các vết nứt trên bờ sông xuất hiện ngày càng nhiều

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Người dân địa phương mang tâm lý bất an, thường xuyên quan sát, theo dõi diễn biến quanh những khu vực sạt lở

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Những vườn cây giá trị kinh tế cao ở khu vực đất bãi đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ mất trắng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Đoạn bờ sông Hồng từ K53 - K54+300 thuộc xã Hiền Quan hiện đang bị sạt lở mạnh với chiều dài khoảng 1.300m, chiều cao từ 5 - 7m

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Nguyên nhân sạt lở được xác định do mưa lớn, dòng chảy xiết và thay đổi hướng chủ lưu áp sát bờ hữu, khiến lòng sông bị xói sâu và sạt lở lan rộng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Một số vị trí sạt lở đã lan đến sát công trình phụ và tường rào nhà dân

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Tại khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh Chùa Vực Long, sạt lở đã sát vào sân chùa

Cấp bách “cứu” các điểm sạt lở bờ, vở sông Hồng

Những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều trên sân Chùa Vực Long, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sông Hồng Sạt lở mưa lớn trên diện rộng Nghiêm trọng Công trình nguy cơ mất an toàn Sản xuất Đời sống Mực nước Tam nông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long