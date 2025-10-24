Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra cơ sở vật chất một số trường THPT khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 24/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra cơ sở vật chất một số trường THPT khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo của Trường THPT Yên Lạc, xã Yên Lạc, hiện nhà trường có 8 dãy nhà, trong đó có 3 dãy nhà lớp học 2 tầng, 1 dãy nhà học bộ môn 3 tầng, 1 nhà điều hành, 1 nhà đa năng, 1 nhà tập thể, 1 nhà thể chất. Toàn trường có 79 giáo viên, 39 lớp học với gần 1.640 học sinh. Tuy nhiên, do hầu hết các hạng mục, công trình được đầu tư đã xuống cấp, hỏng, không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và tổ chức học tập 2 buổi/ngày, nhất là tại khu nhà A3, với 12 phòng học được xây dựng từ năm 1987 có nhiều hạng mục như tường, nền, trần, hệ thống điện chiếu sáng đã hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khiến nhà trường gặp khó khăn trong việc bố trí lớp học.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, Trường THPT Yên Lạc đề nghị tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2025 – 2030 để xây dựng nhà lớp học mới khang trang, hiện đại, xứng tầm với ngôi trường có bề dày hơn 60 năm phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ với những khó khăn của Trường THPT Yên Lạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch tổng thể, xác định tổng mức đầu tư, các đầu mục, hạng mục, công trình cần đầu tư, bảo đảm công năng sử dụng và theo thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, có phương án đầu tư xây dựng khu điều hành, dãy nhà hội họp, tường rào, bảo đảm không gian giảng dạy, học tập cho giáo viên, học sinh, xây dựng Trường THPT Yên Lạc xứng đáng với bề dày truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THPT Kim Ngọc

Tại Trường THPT Kim Ngọc, cô giáo Phan Thị Hằng Hải – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có tổng diện tích trên 23.267m2, chia thành 5 khu, được đầu tư xây dựng từ giai đoạn 1999 – 2011 và đã được cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong giai đoạn 2014 - 2018. Qua thời gian, nhiều công trình, hạng mục của nhà trường đã xuống cấp. Trong đó, có 13 phòng học tạm chưa đạt chuẩn diện tích và điều kiện ánh sáng, thông gió; khu ký túc xá A1 xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn; khu ký túc xá A2 phải dùng tạm làm phòng học...

Trước thực trạng này, Trường THPT Kim Ngọc đề nghị tỉnh xem xét, bố trí nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 – 2030 để xây mới 18 phòng học, nhà hiệu bộ; cải tạo ký túc xá A2 thành khu phòng học bộ môn; sửa chữa, nâng cấp nhà hội trường, nhà điều hành, sân trường...

Đánh giá cao nỗ lực của Trường THPT Kim Ngọc trong việc khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định, đề xuất báo cáo UBND tỉnh chủ trương đầu tư, xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 – 2030. Sở Giáo dục và Đào tạo nêu cao tính chủ động trong việc kết nối để dự án sớm được triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Với Trường THPT Bình Xuyên, năm học 2025 - 2026, trường có 33 lớp học, với 1.387 học sinh. Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu với trên 65% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy học cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

Tuy nhiên, do nhà trường nằm trong phạm vi hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng đi qua, dự kiến phải chuyển địa điểm sau khi chính thức hướng tuyến được duyệt. Tại văn bản số 4548/UBND-CN8 ngày 15/9/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã đồng ý về nguyên tắc địa điểm nghiên cứu di chuyển Trường THPT Bình Xuyên để thực hiện dự án theo phương án đề xuất của Sở Xây dựng (phương án tại khu vực khu B trụ sở các cơ quan huyện Bình Xuyên cũ). Trong trường hợp hướng tuyến đường sắt được cơ quan có thẩm quyền quyết định không làm ảnh hưởng đến Trường THPT Bình Xuyên hiện nay, Sở Xây dựng cần tham mưu UBND tỉnh thu hồi địa điểm nghiên cứu di chuyển trường, bảo đảm thống nhất trong quản lý và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường THPT Bình Xuyên đề nghị, trong trường hợp phải di chuyển thì UBND tỉnh chấp thuận cho xây ở khu đất trống ngã ba Hương Canh thuộc đất của xã Quất Lưu cũ thay vì xây dựng tại khu vực khu B trụ sở các cơ quan huyện Bình Xuyên cũ như đề xuất của Sở Xây dựng, vì đây là khu vực thấp trũng hay bị ngập úng, đường đi chật hẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khảo sát khu vực khu B trụ sở các cơ quan huyện Bình Xuyên cũ

Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các sở, ngành và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp với trường rà soát, lựa chọn vị trí xây dựng Trường THPT Bình Xuyên tại địa điểm mới cho phù hợp, tương xứng với truyền thống và tầm vóc của nhà trường.

Thúy Hường