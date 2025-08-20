Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Sáng 20/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 * 30/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận cuộc họp.

Dự buổi họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đại tá Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do UBND tỉnh tổ chức gồm 2 nội dung chính: Lễ dâng hương báo công tại Bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên phong”, Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào 7 giờ 30 phút ngày 25/8/2025; Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào 8 giờ ngày 26/8/2025 tại Sở Chỉ huy mới của Bộ CHQS tỉnh (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ).

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của hơn 500 đại biểu khách mời gồm: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và nguyên Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ...

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Lễ kỷ niệm, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan trực tiếp triển khai các nhiệm vụ, đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung rà soát lập danh sách đại biểu khách mời và phát hành giấy mời; xây dựng kịch bản, nội dung chương trình, diễn văn kỷ niệm.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu ý kiến.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm; tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đặc biệt, dịp này Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ; thi đấu thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham gia góp ý cụ thể giúp Ban tổ chức sớm hoàn thiện kế hoạch tổng thể để chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm. Đồng chí nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời là dịp ôn lại truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm không còn nhiều. Do vậy, ngay sau cuộc họp, các đơn vị phải khẩn trương triển khai các nội dung đã được thống nhất; thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng đảm bảo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL cho ý kiến về các nội dung liên quan tuyên truyền trực quan.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến với các nội dung tuyên truyền phục vụ Lễ kỷ niệm.

Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh là đơn vị chủ trì, đầu mối thực hiện rà soát tất cả các nội dung, phần việc theo kế hoạch; cần phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ kỷ niệm; các đơn vị liên quan chủ động đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chương trình và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại lễ kỷ niệm.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; chuẩn bị thật tốt cho nội dung phóng sự trình chiếu tại lễ kỷ niệm... và nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc Hội