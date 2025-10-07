{title}
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng số điện thoại 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa và yêu cầu trợ giúp trên phạm vi toàn quốc.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Văn bản số 428/VP-KH) gửi đến: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nội dung văn bản đề cập đến việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2023/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 về việc chính thức sử dụng số điện thoại 112 làm tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, và yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.
Đồng thời, Quyết định số 2024/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 cũng đã ban hành Quy chế sử dụng số điện thoại này.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các cơ quan, tổ chức khẩn trương thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Tổng đài 112 đến người dân. Mục đích là để người dân biết và sử dụng kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đế tồng hợp, báo cáo.
Địa chỉ Văn phòng Ban Chỉ dạo Phòng thủ dân sự quốc gia: Số 8, đường sân golf, phường Long Biên, thành phố Hà Nội; đông thời gủi văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đường Link truy cập https://vpdt.vnptioffice.vn/qlvbdh/main; mã định danh trên Trục liên thông văn bàn quốc gia là 41.
