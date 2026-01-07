Lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

Trong nhịp sống đô thị ngày càng năng động, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở phường Vĩnh Yên không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Nhân dân mà còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Điệu nhảy dân vũ của thành viên CLB vui khỏe Đông Cường, phường Vĩnh Yên tại buổi giao lưu.

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phường Vĩnh Yên luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Từ phường đến các tổ dân phố, nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ được duy trì và phát triển như: Đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ hát chèo, dân ca, khiêu vũ thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ thiếu nhi... thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Vào các buổi tối hoặc dịp cuối tuần, tại phố đi bộ An Bình, các Nhà văn hóa, không khí sinh hoạt văn nghệ diễn ra sôi nổi. Những lời ca, điệu múa mộc mạc, gần gũi phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt, tình yêu quê hương, đất nước đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở phường Vĩnh Yên không mang tính hình thức mà xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Chính sự tự nguyện, đam mê đã tạo nên sức sống bền bỉ cho phong trào.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, phường Vĩnh Yên đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi duy trì đều đặn hoạt động tập luyện dưỡng sinh, hát chèo, hát dân ca; các câu lạc bộ phụ nữ với những tiết mục múa dân vũ, khiêu vũ hiện đại; đoàn thanh niên tổ chức các chương trình văn nghệ xung kích, giao lưu, biểu diễn vào các dịp lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương.

Nội dung các chương trình văn nghệ ngày càng được đổi mới, gắn với tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở việc “hát cho vui”, phong trào văn hóa, văn nghệ ở phường Vĩnh Yên còn góp phần quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, từ đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Bà Kim Thị Nhàn, thành viên CLB vui khỏe Đông Cường chia sẻ: Tham gia văn nghệ giúp chúng tôi vui vẻ, khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái. Quan trọng nhất là bà con xích lại gần nhau, cùng nhau xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Nhiều khu dân cư đã chủ động lồng ghép hoạt động văn nghệ với các buổi sinh hoạt cộng đồng, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Để phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển bền vững, phường Vĩnh Yên đã chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt, trang thiết bị cần thiết cho các đội, nhóm văn nghệ.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vĩnh Yên cho biết: Phường luôn khuyến khích các khu dân cư duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ phù hợp với nhu cầu của người dân. Thông qua phong trào, chúng tôi mong muốn nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần hoàn thành các tiêu chí văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, các đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên, đoàn viên tham gia phong trào, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ có ý nghĩa thiết thực. Năm 2025 Câu lạc bộ quần chúng phường Vĩnh Yên tham gia cùng với chương trình của Tỉnh được 2 giải A, 1 giải C, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Vững niềm tin theo Đảng”; 1 giải A, 4 giải B, Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc.

Thành viên CLB vui khỏe Đông Cường, phường Vĩnh Yên tập các bài thể dục dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở phường Vĩnh Yên không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thông qua các hoạt động văn hóa, người dân dần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh nơi công cộng. Nhiều tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn phản ánh sinh động những vấn đề của đời sống đô thị như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội... đã tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cộng đồng.

Thời gian tới, phường Vĩnh Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở phường Vĩnh Yên sẽ tiếp tục phát triển, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để địa phương phát triển toàn diện và bền vững.

Dương Chung