Mở bán 128 căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 14,3 triệu đồng/m<sup>2</sup> tại Phú Thọ

Mở bán 128 căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 14,3 triệu đồng/m2 tại Phú Thọ

Dự án nhà ở xã hội nằm tại lô đất XH1, XH2 khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu phường Phúc Yên tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công ty CPXD Thăng Long.

Sở Xây dựng Phú Thọ vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với 128 căn hộ tòa nhà N4 (đợt 1) tại Dự án nhà ở xã hội tại lô đất XH1, XH2 thuộc Khu đô thị Hùng Vương -Tiền Châu, phường Phúc Yên.

Dự án do Công ty CPXD Thăng Long làm chủ đầu tư, xây dựng tại tại lô đất XH1, XH2 có diện tích 32.293m2; diện tích xây dựng khoảng 12.951m2.

Dự án gồm 09 tòa chung cư cao 09 tầng, với tổng cộng 1.152 cănhộ nhà ở xã hội, với 4 loại căn hộ có diện tích từ 36m2 đến 66m2.Trong đó số căn hộ để bán là 1.152 căn (chiếm 100%), số căn hộ cho thuê là 0 căn (chiếm 0%).

Đợt 2, chủ đầu tư mở bán 128 căn hộ thuộc tòa nhà N4 bao gồm: 32 căn hộ loại A có diện tích 62,5m2; 80 căn hộ loại B có diện tích 66m2; 8 căn hộ loại C có diện tích 49m2 và 8 căn hộ loại D có diện tích 36m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 08.01.2026 đến hết ngày 08.02.2026 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Buổi sáng từ 8h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 16h30.

Giá bán nhà ở xã hội (chưa bao gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì) thấp nhất là 14.333.000đ/m2, giá bán trung bình là 18.282.000 đồng/m2.

Hồ sơ được tiếp nhận duy nhất tại: Sàn giao dịch bất động sản Thăng Long - Tầng 1 tòa nhà Thăng Long đường Bạch Đằng, khu đô thị mới Hùng Vương - Tiền Châu phường Phúc Yên tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng Phú Thọ lưu ý, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm nêu trên; người đứng đơn phải trực tiếp nộp hồ sơ, ký biên nhận và đăng ký nguyện vọng về diện tích căn hộ. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái quy định.

Người dân được khuyến cáo không thực hiện chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định và không nộp hồ sơ mua nhà tại các địa điểm không được chủ đầu tư công bố trên website của Sở Xây dựng Phú Thọ.