Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 6/10, xã Tân Mai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự hội nghị có các đồng chí Triệu Việt Anh, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, các phòng ban chuyên môn và 106 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.
Lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 xã Sơn Thủy và Tân Thành, gồm 21 xóm, tổng diện tích tự nhiên là 13, 071km2, có 1.900 hộ, dân số là 7,836 người. Thời gian qua, MTTQ xã Tân Mai đã phát huy vai trò trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Thực hiện phong trào thi đua “ Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giai đoạn 2024 – 2025, MTTQ đã vận động xây dựng mới được 72 nhà, sửa chữa 28 nhà. Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng phong trào, cuộc vận động hướng về khu dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 7,99%, số hộ nghèo trên địa bàn toàn xã hiện nay là 615 hộ, bằng 32,36%. Vận động giúp đỡ người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động cứu trợ thiên tai, dịch bệnh được thực hiện hiệu quả, giai đoạn 2024 – 2025, UB MTTQ Việt Nam xã đã vận động được trên 62 triệu đồng ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng 01 nhà “ Đại đoàn kết”...
Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Tân Mai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.
Với tinh thần “ Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, MTTQ Việt Nam xã Tân Mai đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 55 vị tham gia UB MTTQ Việt Nam xã Tân Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ông Bùi Văn Hợi, được tín nhiệm giữ chức chủ tịch UB MTTQ Việt nam xã Tân Mai, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thanh Loan
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Mai
