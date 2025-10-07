Khẩn trương bàn giao dự án đầu tư công

Sáng 7/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo công tác bàn giao dự án đầu tư công trên địa bàn khu vực Phú Thọ (cũ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại khu vực Phú Thọ (cũ), tổng số dự án bàn giao cho các sở là 15 dự án; tổng số dự án cấp huyện bàn giao về cấp xã mới là 3.520 dự án. Đến nay, các xã mới đã nhận bàn giao 3.490/3.520 dự án. Tuy nhiên, một số dự án có hồ sơ pháp lý như: tài liệu, số liệu, chứng từ tài chính, hồ sơ thanh toán chưa được bàn giao đầy đủ. Số lượng dự án lớn, cách hiểu chưa đồng nhất dẫn đến quá trình rà soát, tổng hợp số liệu còn sai sót.

Tại cuộc họp, các đại biểu nêu ra một số khó khăn, vướng mắc: Sau sáp nhập, khối lượng công việc nhiều, nhân lực hạn chế khiến tiến độ xử lý công việc bị chậm, nhất là đối với các xã mới có địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng sau sáp nhập. Nguồn nhân lực của các chủ đầu tư cũ bị phân tán do bố trí công tác mới, gây khó khăn lớn trong việc triệu tập để bàn giao, giải trình, chuyển giao tài liệu và số liệu.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành công tác bàn giao các dự án đầu tư công trước ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đề nghị: các sở, ngành liên quan, UBND các xã mới; các đồng chí nguyên Bí thư, Chủ tịch và các cá nhân liên quan phải phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác bàn giao các dự án với quan điểm là bàn giao nguyên trạng, có bao nhiêu bàn giao bấy nhiêu; lập danh mục hồ sơ, tài liệu liên quan của tất cả các dự án; bên bàn giao và bên nhận bàn giao ký biên bản xác nhận. Các sở, ngành, ban quản lý dự án có trách nhiệm đôn đốc, kiểm kê, nhận bàn giao và quản lý hồ sơ theo đúng quy định; gửi báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và trình UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ngân sách cấp xã. Các đồng chí nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ cũ chỉ đạo quyết liệt, tập hợp đầy đủ hồ sơ trước ngày 15/10. UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc nhận bàn giao 30 dự án còn lại và 729 dự án bàn giao bổ sung. Các đồng chí nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cũ có trách nhiệm phối hợp bàn giao cụ thể với UBND cấp xã mới về kế hoạch vốn trung hạn và kế hoạch vốn năm 2025 đối với từng dự án.

Trần Tỉnh