Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim

Ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Sau gần 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận hành bộ máy mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Bộ máy tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền và MTTQ các xã hoạt động thông suốt, cơ bản bảo đảm liên thông, đồng bộ. Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc từng bước ổn định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt.

Quang cảnh buổi làm việc

Kinh tế của các xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Lãnh đạo xã Dũng Tiến báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 3 xã gặp một số khó khăn như: Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn ở lĩnh vực tài chính, kế toán, xây dựng, địa chính, y tế, giáo dục còn thiếu, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc. Hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền mạng chưa ổn định. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chủ yếu còn nhỏ lẻ, tự phát; chưa hình thành rõ vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, chưa phát huy hết tiềm năng. Các hộ kinh doanh, hợp tác xã có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực quản trị hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao. Nguồn thu ngân sách hạn hẹp, thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các xã đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề: Nâng cấp hệ thống phần mềm tác nghiệp nội bộ, cập nhật dữ liệu công tác Đảng, số hóa và công tác kiểm tra, giám sát. Điều động công chức có chuyên ngành công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao đổi với người dân về việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bôi.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận và đánh giá cao lãnh đạo, cán bộ các xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai công việc, đảm bảo chính quyền mới sau sắp xếp đi vào hoạt động hiệu quả, không bị gián đoạn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Kim.

Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tập trung rà soát các nhiệm vụ chính trị cần hoàn thành trong năm 2025, có lộ trình, phương án thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Trước tiên, về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo 3 xã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí Thường trực Đảng ủy. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, đảm bảo sự nghiêm minh của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã cần quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; khuyến khích cán bộ phát huy năng lực, sở trường công tác; quan tâm công tác đào tạo cán bộ tại chỗ.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát quy hoạch, xác định chính xác tiềm năng để có định hướng phát triển kinh tế phù hợp. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Lưu ý thực hiện việc quản lý đất đai chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm.

Là các xã thuộc vùng khó khăn nên đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương quan tâm làm tốt công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Có các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, ban hành kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nắm bắt những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Dũng Tiến.

Đối với đề xuất, kiến nghị của các xã, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ngành kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định.

Dương Liễu