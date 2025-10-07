Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Nguyệt Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong hai ngày 6–7/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyệt Đức tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Khổng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Lê Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã cùng 180 đại biểu chính thức, tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTT Việt Nam tỉnh Khổng Mạnh Hùng tặng lẵng hoa chức mừng Đại hội

Xã Nguyệt Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nguyệt Đức, Trung Kiên, Văn Tiến và Trung Hà. Những năm qua, trước và sau sáp nhập, các tầng lớp Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên xã đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, triển khai 47 cuộc giám sát, 4 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản, đề án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tổ chức 32 đợt tiếp xúc cử tri với 85 lượt ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải quyết kịp thời. Toàn xã duy trì hiệu quả 32 tổ hòa giải với 160 thành viên, hòa giải thành công 34/35 vụ việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức phát biểu tại Đại hội

Trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã vận động được 300 triệu đồng, vượt chỉ tiêu được giao. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ đã huy động 650 ngày công, 500 triệu đồng, xây dựng và duy trì 128 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp với tổng chiều dài hơn 36,7 km, trị giá hơn 370 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ xã vận động 190 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”, tiếp nhận 390 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Yên Lạc (cũ) hỗ trợ xây dựng 8 nhà đại đoàn kết và trao 300 suất quà cho hộ nghèo; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 460 triệu đồng hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm kỳ mới: nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận có kỹ năng, trình độ, thích ứng chuyển đổi số trong hoạt động.

Đại biểu khối CCB Dương Văn Điệp tham luận tại Đại hội

Đại hội đề ra mục tiêu: hằng năm, 95% cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc; MTTQ và các tổ chức thành viên phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đại biểu Đỗ Thị Xuyến tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Huấn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật MTTQ xã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân đến Đảng, chính quyền; tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, góp phần xây dựng xã Nguyệt Đức trở thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Đức khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Tại Phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử 55 ủy viên Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Đức khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030; bầu 1 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I; hiệp thương cử ông Trần Ngọc Thạch giữ chức Chủ tịch, cùng 4 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyệt Đức khóa I.

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương Nguyệt Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

