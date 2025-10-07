Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết sau bão số 11, ngày 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 12 về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6/10, bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến rất to kèm dông, lốc tại khu vực Bắc Bộ trong các ngày 6 – 7/10. Lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to 50–150mm, cục bộ trên 200mm.

Đây là đợt mưa lớn xảy ra ngay sau những ngày mưa kéo dài do hoàn lưu bão số 10, trong khi nhiều khu vực đất đã bão hòa nước, sông hồ đầy, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về lũ lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, trung du và ngập úng ở vùng thấp, đô thị.

Mưa lớn gây ngập tại vòng xuyến giữa đường Mê Linh và đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 6/10/2025 và các công điện liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về ứng phó thiên tai. Các đơn vị cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng được huy động tối đa để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ khu dân cư, chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; sẵn sàng cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến nếu cần thiết để bảo đảm an toàn.

Chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong mưa lũ, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu. Các đơn vị quản lý hồ đập phải theo dõi chặt chẽ, điều tiết hợp lý, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan chủ động phối hợp hỗ trợ địa phương ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Linh Trang