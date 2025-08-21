Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh làm việc tại xã Cao Phong về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 21/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Cao Phong. Tham gia đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xã Cao Phong có tổng diện tích trên 7.700ha, dân số trên 20.000 người. Sau sắp xếp, Đảng ủy xã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động và phân công cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hoạt động chính quyền mới thông suốt, hiệu quả. Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 1.020 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về kinh tế, xã có nhiều thế mạnh để phát triển nông nghiệp với diện tích cây ăn quả đạt gần 500ha. Trên địa bàn xã có 90 doanh nghiệp, 85 dự án. Hệ thống đường giao thông cơ bản đã cứng hóa đến các khu dân cư, khá thuận lợi trong đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo UBND xã Cao Phong báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Trong quá trình triển khai vận hành, hiện nay xã Cao Phong còn không ít khó khăn, vướng mắc như: Địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; hệ thống văn bản điều hành chưa ổn định; trình độ, năng lực cán bộ, công chức chưa đồng đều; UBND xã chưa nhận được bàn giao hồ sơ kết quả đo đạc địa chính chính quy đề thực hiện công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc xây dựng kế hoạch đầu tư công còn nhiều vướng mắc.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi, tiếp thu các nội dung kiến nghị, đề xuất của xã Cao Phong.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề xuất: Xem xét tăng số lượng biên chế cho các cơ quan Đảng ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam cấp xã, nhất là các vị trí về y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản lý đất đai. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc giao kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp xã để có cơ sở thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật. Hướng dẫn cụ thể việc chi ngân sách đối với các nhiệm vụ của cấp xã theo mô hình mới. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để xử lý 3 khu vực sụt lún trên địa bàn xã; xử lý cấp bách chống ngập Trường Mầm non Đông Phong và trang thiết bị giảng dạy nhằm đảm bảo cơ sở vật chất năm học mới....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Cao Phong cũng đã có một số kiến nghị về công tác xây dựng Đảng như: Khẩn trương hướng dẫn việc xây dựng, thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, cộng tác viên dư luận xã hội; thành lập các ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, dân vận khéo ở cơ sở; hoàn chỉnh hệ thống điều hành văn bản của Đảng; liên thông văn bản chỉ đạo điều hành đến chi bộ; quan tâm chế độ chính sách cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu, chưa được hưởng các khoản trợ cấp khác...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc khẩn trương vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Phong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đề nghị: Đảng ủy xã cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhằm triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra. Quan tâm giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, cần quan tâm rà soát, đánh giá, bố trí lại cán bộ; lựa chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Phong.

Về phát triển KT-XH, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã rà soát, đánh giá lại tiềm năng, lợi thế, xác định hướng đi phù hợp. Quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là giữ được thương hiệu và phát triển cam Cao Phong. Lưu ý làm tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường, kịp thời xử lý dứt điểm vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm việc tiếp nhận, bàn giao, triển khai các dự án đầu tư công đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Tập trung thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Dương Liễu