Cờ tướng - bình tâm, tĩnh trí

Khác với sự sôi động, cuồng nhiệt của nhiều môn thể thao khác, không gian thi đấu cờ tướng thể thao thường diễn ra một cách chậm rãi và tĩnh lặng đến lạ thường. Cờ tướng từ lâu đã trở thành “liều thuốc tinh thần” không thể thiếu đối với các bậc cao niên, môn thể thao tao nhã này không chỉ giúp người lớn tuổi “dưỡng tâm” mà còn là cách hiệu quả để “rèn trí”, giúp họ tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Ngoài những tiếng ăn quân lách cách, không gian thi đấu cờ tướng thường khá tĩnh lặng

Thú chơi cờ tướng đã trở thành món ăn tinh thần, rèn luyện tâm tính, trí tuệ khiến nhiều thế hệ say mê, theo đuổi

Từ trò chơi dân gian đến môn thể thao trí tuệ, cờ tướng chỉ xoay quanh 32 quân cờ chia đều cho 2 đội chơi, tạo nên những cuộc “tranh hùng” gay cấn, nảy lửa, căng thẳng và thăng hoa

Ván cờ thường bắt đầu với tốc độ chậm dãi, phong thái bình thản

Không khí dần trở nên căng thẳng với những tính toán, chiến thuật

Mỗi nước cờ đại diện cho quyết định mang tính chiến lược về việc bày binh bố trận của người cầm quân

Sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cả tấn công và phòng thủ giữa các quân cờ tạo nên thế cờ

Mỗi ván cờ là một cuộc đối kháng về trí tuệ

Thông qua luyện tập, thi đấu cờ tướng giúp kỳ thủ rèn luyện tâm tính, tư duy và kỹ năng

Kỳ thủ - người cầm quân thể hiện sự trọng nghĩa, trọng tình, quý trọng sự điềm đạm, sâu sắc mà rất tinh tế. Chỉ một cái bắt tay thật chặt, người ngoài quan sát có thể hiểu rằng một ván cờ - hiệp thi đấu đã kết thúc.

Người chơi cờ giỏi là người “giữ được hòa khí”, khiến ván cờ không trở thành nơi phân định thắng - thua mà là cuộc trò chuyện giữa những tâm hồn đồng điệu

Lê Hoàng