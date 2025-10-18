Bản lĩnh, trí tuệ tỏa sáng cùng Khát vọng Lạc Hồng

{title}
Trong tiếng vỗ tay, reo hò đầy sôi động, dưới không gian rực rỡ tại Trường quay S8, Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ, những lá cờ, biểu ngữ dương cao, những sologan được hô vang như tiếp thêm động lực, “truyền lửa” đến các thí sinh để họ bước vào cuộc đua với tâm thế bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh. Tại vị trí của mình, các thí sinh đã sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi hóc búa nhất trong hành trình chinh phục tri thức, tỏa sáng cùng Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4, năm 2025.
Không khí tại trường quay S8, Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ
Các vị đại biểu, đại diện các đơn vị tài trợ và các thầy, cô giáo có mặt để cỗ vũ, động viên các thí sinh
Không khí nóng dân lên ngay từ phần giới thiệu
Mỗi thí sinh 1 sologan và mỗi nhóm cổ động viên có những phong cách cổ vũ khác nhau
Trường quay không còn chỗ trống, tất cả đều “nín thở” theo từng lựa chọn, từng câu trả lời của các thí sinh
Dưới sự cổ vũ, động viên từ khán giả, các “nhà leo núi” thể hiện bản lĩnh khi chinh phục các câu hỏi hóc búa của ban tổ chức
Những điểm số lần lượt được ghi và bám đuổi đến phút cuối
Những đồng đội sát cánh cùng thì sinh vượt qua phần thi “Đồng hành”
Những câu hỏi chưa có đáp án từ thí sinh được các khán giả hỗ trợ tìm câu trả lời chính xác nhất
Dưới sự hướng dẫn của Mc chương trình và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã “truyền lửa” giúp các thí sinh thêm tự tin đưa ra những quyết định phù hợp
Vòng Nguyệt quế và Kỷ niệm chương dành cho người xuất sắc nhất
Chương trình được phát sóng vào 20h15 phút tối Chủ nhật hằng tuần trên sóng truyền hình và phát trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ
Lê Hoàng
