Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030

Chiều 21/8, UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Sở Nội Vụ; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở VH-TT&DL; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, đến nay Tập đoàn Viettel đã triển khai trên địa bàn tỉnh 2.283 vị trí trạm 2G, 3G, 4G và 5G. Hạ tầng mạng lưới phủ sóng tới 99% dân số, sóng 4G/5G trên 96% dân số và hơn 90% diện tích trên toàn tỉnh.

Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện giai đoạn 3 về triển khai hệ thống kênh số liệu chuyên dùng 4 cấp tới tuyến xã, đến nay đã thông kết nối toàn bộ các kênh truyền triển khai tới các xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số của tỉnh. Cùng với mở rộng hạ tầng, các giải pháp về giáo dục, y tế, hành chính công, doanh nghiệp... được triển khai đồng bộ, có sự lan tỏa và tạo hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ công và đời sống Nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân được chú trọng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ số tăng nhanh, từng bước hình thành xã hội số tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Viettel là bước đi đúng hướng, kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua. Với yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao năng lực quản lý xã hội trên địa bàn rộng lớn, đa dạng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và của cả nước, tỉnh Phú Thọ xác định chuyển đổi số toàn diện, sâu rộng là ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, hai bên sẽ đưa các nội dung ký kết đi vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể, giúp tỉnh Phú Thọ trở thành một điểm sáng trên bản đồ chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Tập đoàn Viettel sẽ huy động nguồn lực, chuyên gia giàu uy tín, kinh nghiệm, chuyên môn để hợp lực, đồng hành cùng tỉnh; ưu tiên hỗ trợ tỉnh thí điểm, thực thi các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực chuyển đổi số; quan tâm nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư phát triển công nghiệp trọng điểm, công nghệ lõi, logistics của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian tới...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Viettel chứng kiến Lễ ký và trao thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hợp tác đạt được giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030.

Theo thỏa thuận, Viettel đồng hành cùng UBND tỉnh Phú Thọ trong quá trình triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện và phối hợp với Tập đoàn Viettel triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Tượng Quốc Tổ Hùng Vương cho tập đoàn Viettel.

Trong khuôn khổ pháp luật quy định, khả năng về nguồn lực của hai bên, UBND tỉnh xem xét tạo điều kiện thuận lợi và Tập đoàn Viettel cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất giới thiệu, hỗ trợ và hợp tác đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, chính quyền số và xã hội số cho tỉnh với 10 nội dung cụ thể như: Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn; tham gia tư vấn công tác chuyển đổi số đối với từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ tỉnh triển khai trong khuôn khổ pháp luật các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực đảm bảo kết nối, liên thông các hệ thống giữa các cơ quan Trung ương với tỉnh và giữa các ngành, lĩnh vực trên môi trường số; phủ sóng 4G trên toàn tỉnh, đồng thời triển khai, mở rộng vùng phủ sóng 5G, hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng mạng cáp quang tại các khu vực cần thiết; tư vấn, hỗ trợ tỉnh xây dựng đô thị thông minh, triển khai các mô hình xã/phường thông minh....

Trên cơ sở hợp tác, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, từng bước nâng cao thứ bậc xếp hạng chỉ số DTI, PII, PCI, PAPI, PAR index, SIPAS hàng năm của tỉnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương; phát triển mạnh mẽ kinh tế số và xã hội số; phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng. Phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của Tập đoàn Viettel triển khai hợp tác, giới thiệu các giải pháp phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh...

Đinh Vũ