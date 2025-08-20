Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tam Nông

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tam Nông.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kết luận buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

Xã Tam Nông được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Xã Dân Quyền, thị trấn Hưng Hóa và xã Hương Nộn. Sau khi được thành lập, xã Tam Nông có diện tích tự nhiên 28,247km2, dân số 26.412 người. Đảng bộ xã Tam Nông có 70 chi bộ trực thuộc với 2.043 đảng viên. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Qua gần 2 tháng triển khai, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác điều hành, quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự giám sát của Nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Các dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, không để khoảng trống quản lý và phục vụ Nhân dân được tốt hơn.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tính từ ngày 1/7 đến hết ngày 18/8, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 1.381 hồ sơ; đã giải quyết và trả kết quả: 1.373 hồ sơ TTHC; trong đó: Trả kết quả trước hẹn 1.366 hồ sơ, trả đúng hạn 7 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 8 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Lãnh đạo xã Tam Nông phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả Đảng bộ, chính quyền xã Tam Nông đã đạt được sau khi sáp nhập. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã Tam Nông tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, cụ thể hóa chương trình hành động, kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống; triển khai Chỉ thị 50 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục giữ gìn và xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tam Nông.

Đảng ủy, UBND xã rà soát công tác bàn giao các nhiệm vụ, đặc biệt là các dự án còn đang triển khai, tình hình tiến độ thực hiện; tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực chuyên môn, số lượng, cơ cấu theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng bộ các khâu, nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình.

Đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các văn bản cấp trên, bám sát nhiệm vụ của tỉnh, thực tiễn của địa phương; quan tâm công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, rà soát đánh giá tổng thể các nhiệm vụ; đặc biệt là nhiệm vụ quản lý đất đai và những nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới về giáo dục, y tế, văn hóa...

Đối với công tác xây dựng Đảng: Rà soát kiện toàn cấp ủy tại các chi, Đảng bộ trực thuộc; quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng HĐND. Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí đề nghị các sở, ngành tổng hợp báo cáo.

Thu Hà