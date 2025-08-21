Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh làm việc tại xã Mường Động về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 21/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Mường Động. Tham gia đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đoàn công tác kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Động.

Xã Mường Động được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích, dân số của 4 xã Tú Sơn, Đông Bắc, Vĩnh Tiến và Hợp Tiến với tổng diện tích tự nhiên 144,68km2, dân số trên 26 nghìn người. Toàn xã có 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 90%. Đảng bộ xã Mường Động có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.297 đảng viên.

Sau sáp nhập, Mường Động có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế. Xã nằm ở khu vực trọng điểm huyện Kim Bôi cũ, giao thông thuận lợi qua quốc lộ 12B, đường 448 và đường liên kết vùng kết nối với Hà Nội. Xã có nguồn nước khoáng tự nhiên phong phú, cảnh quan đẹp, thuận lợi phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Hiện nay, Mường Động có 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Xã cũng đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, cây lâm nghiệp, phát triển chuỗi giá trị; có 2 sản phẩm OCOP 4 sao là mật ong Hợp Tiến và cam Mường Động.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tập trung vận hành bộ máy mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện các thủ tục hành chính được thông suốt, thuận lợi. Tính đến ngày 19/8, xã tiếp nhận 1.906 hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết đúng hạn và trước hạn 1.900 hồ sơ, đạt 99,7%.

Bên cạnh những thuận lợi, Mường Động gặp một số khó khăn phát sinh sau sáp nhập đơn vị hành chính: Xã vẫn còn những “vùng lõm” về sóng di động, hệ thống mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính. Hiện chưa có kết nối, liên thông giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phần mềm; các bước thao tác còn nhiều, làm chậm tiến độ giải quyết... Về phát triển kinh tế - xã hội, xã gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án do chưa rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền. Các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ về xã, làm chậm tiến độ triển khai chương trình, thiếu nguồn lực đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

UBND xã Mường Đồng kiến nghị: Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép xã được xác định là địa bàn trọng điểm để thí điểm các mô hình sinh thái, nông nghiệp sạch, chuyển đổi số cơ sở. UBND tỉnh sớm điều chỉnh, giao bổ sung biên chế và có hướng dẫn cụ thể về tổ chức hoạt động của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Ban quản lý dự án xã. UBND tỉnh xem xét cho chủ trương về lập quy hoạch chung xã, quy hoạch về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Mường Động và cấp kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Mường Động có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển. Những ngày đầu hợp nhất không tránh khỏi lúng túng, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, xã đã vận hành trơn tru, thuận lợi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đó là những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.

Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của xã trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy xã cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhằm triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung thực hiện tốt quy chế làm việc; xây dựng chương trình hành động phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đánh giá đội ngũ cán bộ để cơ cấu, sắp xếp lại; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước mắt cũng như lâu dài. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền cần làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của HĐND, hiệu lực thi hành của UBND xã.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Xã cần rà soát tổng thể tiềm năng, lợi thế trên cơ sở không gian phát triển mới để xác định hướng đi mới. Tiếp nhận, đánh giá lại toàn bộ dự án đầu tư công. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường bền vững. Thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tiếp tục quan tâm chất lượng giáo dục, công tác y tế trên địa bàn, chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đinh Hòa