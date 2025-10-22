Quyết liệt triển khai các tổ hợp dự án công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Thịnh Minh

Ngày 22/10/2025, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Tổ hợp các dự án công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tham dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, phường Hòa Bình, xã Thịnh Minh; Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp, Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Tổ hợp các dự án Công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh theo Thông báo số 103/TB-UBND, ngày 18/8/2025 và Thông báo số 110/TB-UBND, ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án

Đối với Tổ hợp các dự án công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn I dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử của Công ty TNHH điện tử Meiko Hòa Bình; chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng (giai đoạn II). UBND phường Hòa Bình ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà (đợt 13 bổ sung tài sản ông Đào Mạnh Thịnh) với tổng kinh phí trên 970 triệu đồng do Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp chi trả; tuy nhiên hộ gia đình chưa đồng ý với giá trị bồi thường tài sản trên đất. BQL các KCN phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành bàn giao đất trên thực địa của dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II). Về dự án trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà đã hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư; thống nhất bàn giao, tiến độ nhà đầu tư thực hiện rà soát hiện trạng, báo cáo phương án quản lý, sử dụng tài sản công.

Lãnh đạo phường Hòa Bình báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Đối với Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh, nhà đầu tư đang triển khai nhiệm vụ thuộc trách nhiệm như lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, khảo sát địa chất, địa hình, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế thi công và dự toán; phối hợp thu hồi đất thực hiện dự án. Về hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp có tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2025 - năm 2028; quy mô dự án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên khu đất diện tích khoảng 10,8ha (dự kiến bố trí khoảng 350 lô đất ở).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Công ty TNHH điện tử Meiko Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư; Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp thống nhất phương án tiếp nhận dự án trạm xử lý nước thải tập trung 1.200m3; UBND phường Hòa Bình tiếp tục truyên truyền, vận động, sớm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Đào Mạnh Thịnh; UBND xã Thịnh Minh rà soát, xây dựng bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2026 đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành tỉnh và các nhà đầu tư trong triển khai thực hiện Tổ hợp các dự án công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án hiện nay đang chậm so với kế hoạch đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đẩy mạnh công tác phối hợp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phân công.

Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục xây dựng, môi trường để sớm khởi công dự án xây dựng nhà ở cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II), đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu cho công nhân trong Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà. Nhà đầu tư Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh khẩn trương triển khai các hồ sơ, đảm bảo tiến độ trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở khởi công dự án, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Dương Liễu