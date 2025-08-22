Nơi ươm mầm những tài năng thể thao dân tộc

Nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống và tình yêu đối với các môn thể thao dân tộc đã lan tỏa, thấm sâu trong đời sống tinh thần đồng bào vùng cao xã Vân Sơn. Từ đây, nhiều tài năng thể thao được phát hiện, bồi dưỡng, trong đó, không ít người trở thành vận động viên (VĐV) đầu quân cho đội tuyển của tỉnh đi thi đấu giải quốc gia.

Có bố trước đây là VĐV thể thao dân tộc nổi bật, sở hữu bảng thành tích đáng tự hào tại đấu trường thể thao đẩy gậy cấp quốc gia, em Bùi Văn Hiệp (sinh năm 2007) ở xóm Luông Cá thừa hưởng đam mê truyền thống gia đình từ bé. Theo lời Hiệp kể: Năm em 5 - 6 tuổi, thấy bố tập luyện, giao lưu với các chú, các bác ở xóm, em thích lắm. Thấy vậy nên bố hướng dẫn, chỉ bảo em cùng tập luyện mỗi ngày. Năm em học lớp 7, các thầy ở trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh gợi ý nếu em quyết tâm có thể theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Vượt qua những bài kiểm tra về thể hình và tố chất vận động, em chính thức bén duyên với sự nghiệp thi đấu.

Để giành được những tấm huy chương, cống hiến cho sự nghiệp thể thao của tỉnh, vận động viên Bùi Văn Hiệp (bên phải) luôn tuân thủ kỷ luật, duy trì luyện tập 4 tiếng/ngày.

Vượt qua những khó khăn khi phải sống tự lập, xa nhà từ sớm, nhờ sự động viên của gia đình, sự quan tâm, dìu dắt của các thầy, cô giáo, huấn luyện viên, Hiệp không ngừng trau dồi, học hỏi, phát triển toàn diện các kỹ năng, tâm lý thi đấu với tinh thần quyết tâm đạt giải ở các đấu trường thể thao, không phụ sự tin tưởng của thầy cô, gia đình. Sau gần 7 năm khổ luyện, Hiệp đã có bước trưởng thành về chuyên môn cũng như gặt hái khá nhiều thành tích ở các giải đấu quốc gia. Thành tích đáng kể tại giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2021, em đóng góp 3 Huy chương Đồng trong tổng số 8 huy chương của đội tuyển cử tạ tỉnh... Tại giải Vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia lần thứ II - năm 2023, VĐV Bùi Văn Hiệp bất ngờ giành tấm Huy chương Vàng quý giá (hạng cân 65kg) và cũng là tấm Huy chương Vàng duy nhất cho đội tuyển đẩy gậy tỉnh ở giải đấu này. Từ đó đến nay, Hiệp chính thức đầu quân cho đội tuyển đẩy gậy - kéo co của tỉnh.

Không theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp nhưng các VĐV nghiệp dư như Đinh Văn Bay, Đinh Văn Bản... lại sớm bộc lộ năng khiếu và giữ được lửa đam mê với các môn thể thao dân tộc qua việc duy trì tự tập luyện, tích cực tham gia các giải đấu ở cơ sở. Các anh cũng sẵn sàng tập luyện, tham gia các giải đấu cấp quốc gia khi được triệu tập vào đội tuyển của tỉnh. Gần đây nhất, ở giải Vô địch Kéo co quốc gia lần thứ VIII - năm 2025 tổ chức tại tỉnh Điện Biên, Đinh Văn Bay và Đinh Văn Bản đã thi đấu hết sức, góp phần vào thành tích của toàn đội với 1 Huy chương Vàng hạng cân 560 kg nam ngoài trời; 1 Huy chương Bạc hạng cân 400 kg nam ngoài trời và 1 Huy chương Đồng hạng cân 400 kg nam ngoài trời. Trước đó, tại Giải vô địch Kéo co quốc gia lần thứ VII - năm 2024, Đinh Văn Bay và các VĐV đội tuyển đã giành được 1 Huy chương Vàng hạng 400kg 6 người trong nhà; 1 Huy chương Đồng hạng cân 420 kg 6 người trong nhà.

Qua chia sẻ của thầy giáo Vũ Anh Tiến - trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, xã vùng cao Vân Sơn là một trong những địa phương giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại nhiều sức hút, người dân vẫn xem thể thao dân tộc là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Qua đó, đã phát hiện các nhân tố tiềm năng, tạo nguồn VĐV cho tỉnh. Ngoài Bùi Văn Hiệp là VĐV triển vọng, VĐV Bùi Văn Thịnh cũng là con em của xã Vân Sơn, gương mặt xuất sắc của đội tuyển thể thao dân tộc. Tranh tài tại giải Vô địch Đẩy gậy Quốc gia lần thứ XIX - năm 2025, Thịnh thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng ở hạng cân 85 kg; VĐV Bùi Văn Hiệp đạt Huy chương Bạc ở hạng cân 60 kg nam; VĐV Đinh Văn Bay đạt Huy chương Đồng hạng cân 75kg... Thành tích tại giải đấu này của đoàn VĐV tỉnh là 8 huy chương.

Bùi Minh