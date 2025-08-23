Ngày thi đấu thứ sáu Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Hoàn thành nội dung 60 km xuất phát đồng hành cá nhân, đồng đội nữ

Sáng 23/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tiếp tục 6 nội dung thi đấu: 60km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23.

Các nữ vận động viên trên đường đua.

Sau 1 buổi sáng thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 1 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ) cho các vận động viên thành tích cao ở các nội dung.

Cụ thể: Nội dung 60km xuất phát đồng hành cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, HCV: Trần Thị Kim Hoà (An Giang); HCB: Võ Thị Ngọc Yến (An Giang); HCĐ: Nguyễn Lê Thiên Ân (Cần Thơ).

Các vận động viên nỗ lực về đích.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống.

Nội dung 60km xuất phát đồng hành đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống: HCĐ: Đội An Giang; HCB: Đội Hà Nội; HCĐ: Đội IRC Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh trao giải nội dung cá nhân nữ lứa tuổi 17 – 18.

Nội dung 60km xuất phát đồng hành cá nhân nữ lứa tuổi 17 – 18, HCV: Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long); HCB: Phạm Thị My (Thanh Hoá); HCĐ: Lê Thị Minh Thư (Thanh Hoá).

Nội dung 60km xuất phát đồng hành đồng đội nữ lứa tuổi 17 – 18, HCV: Đội Thanh Hoá; HCB: Vĩnh Long; HCĐ: TP. Hồ Chí Minh 2.

Nội dung 60km xuất phát đồng hành cá nhân nữ lứa tuổi U23, HCV: Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh 1); HCB: Trần Thị Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2); HCĐ: Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh trao giải nội dung đồng đội nữ lúa tuổi U23.

Nội dung 60km xuất phát đồng hành đồng đội nữ lứa tuổi U23, HCV: Đội TP. Hồ Chí Minh 2; HCB: Đội TP. Hồ Chí Minh 1; HCĐ: Đội Thanh Hoá.

Theo kế hoạch, sáng 24/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 tiếp tục thi đấu các nội dung: 100km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23.

Hương Lan