Hoàn thiện các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đang đến rất gần. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi hướng về Đại hội, các lực lượng chức năng đã và đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động, đồng bộ, khoa học, bảo đảm để Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng.
Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi dự kiến diễn ra Đại hội XIV của Đảng từ ngày 19 đến 25/1, công tác trang trí, khánh tiết đã dần hoàn tất. Ảnh: Duy Linh
Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với thành công của Đại hội. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án, kế hoạch, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trao đổi các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Lực lượng cảnh vệ kiểm tra, rà soát chặt chẽ người có nhiệm vụ ra vào Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Hệ thống camera AI nhận diện khuôn mặt được phục vụ công tác bảo vệ Đại hội XIV của Đảng được lắp đặt tại tất cả các cổng ra vào Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Duy Linh
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi sơ duyệt sáng 13/1. Ảnh: Duy Linh
Cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Duy Linh
Công tác tổ chức trang trí, khánh tiết đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Duy Linh
Băng rôn, khẩu hiệu cùng hình ảnh giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt chặng đường đổi mới được trưng bày tại khu vực sảnh tầng 1. Ảnh: Duy Linh
Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, trưng bày những sáng tác tiêu biểu được lựa chọn qua các lần tổ chức hai cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” tại khu vực hành lang tầng 3. Ảnh: Duy Linh
Khu trưng bày sách báo đã được hoàn thành. Ảnh: Duy Linh
Trung tâm báo chí Đại hội XIV đã sẵn sàng phục vụ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Ảnh: Duy Linh
Hệ thống máy tính với đường truyền tốc độ cao được lắp đặt phục vụ các phóng viên đưa tin về Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Các công nhân tất bật hoàn thiện những hạng mục trang trí cuối cùng. Ảnh: Duy Linh
Từng pano, biểu trưng, từng chi tiết cảnh quan được chăm chút kỹ lưỡng, bảo đảm sự trang trọng, an toàn và đúng tiến độ. Ảnh: Duy Linh
Theo nhandan.vn
