Hoàn thiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Ngày 24/6, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế và các sở, ngành liên quan báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo dự thảo, toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ công tác quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời.

Phạm vi triển khai tại 148 xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh với 5 nhóm đối tượng. Theo lộ trình, trước ngày 31/7/2026 hoàn thành khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang; học sinh hoàn thành trước ngày 30/9/2026; phấn đấu đến hết quý III có ít nhất 80% người lao động trong doanh nghiệp được khám sức khỏe định kỳ; đối với đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 5 bảo đảm hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe sẽ được cập nhật, liên thông với hệ thống dữ liệu y tế của tỉnh và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận nỗ lực của ngành Y tế và các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ban hành để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Việc phân bổ dự toán kinh phí và phương thức chi trả phải được xây dựng theo hướng thuận lợi cho các đơn vị thụ hưởng, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; trong đó, tất cả các cơ sở y tế, kể cả cơ sở y tế tư nhân và phòng khám ngoài công lập, phải thực hiện cung cấp dữ liệu khám, chữa bệnh theo quy định. Các đơn vị cần bám sát hướng dẫn, biểu mẫu của Bộ Y tế, đồng thời chủ động xây dựng bộ biểu mẫu thống nhất để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị ngành Y tế nghiên cứu phương án triển khai theo từng giai đoạn phù hợp trước khi tổ chức thực hiện đồng bộ kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Anh