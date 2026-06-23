Biểu dương 60 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Phú Thọ

Sáng 23/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Đức Quảng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, người lao động.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dự hội nghị.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý trực tiếp trên 330.000 đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó nữ đoàn viên chiếm trên 63%. Những năm qua, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng. Từ năm 2021 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, xoá nhà tạm cho 111 hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, tết với số tiền trên 400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình CNVCLĐ “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, tạo môi trường để đoàn viên, người lao động phấn đấu, rèn luyện và khẳng định năng lực bản thân.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các gia đình tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các gia đình tiêu biểu.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các gia đình tiêu biểu.

Tại hội nghị, 60 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng trăm nghìn gia đình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã được biểu dương, tôn vinh vì tinh thần vượt khó, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi và tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn, mỗi gia đình CNVCLĐ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, lao động sáng tạo. Đồng thời, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, chia sẻ và yêu thương giữa các thành viên nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, người lao động hạnh phúc. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự ổn định và tiến bộ của xã hội.

Các gia đình giao lưu, chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều gia đình tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp tổ ấm và đồng hành trong lao động, cống hiến. Những câu chuyện bình dị nhưng giàu sức lan tỏa tiếp tục khẳng định vai trò của gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc của mỗi người lao động mà còn là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và phát triển.

Lê Minh