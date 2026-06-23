Hơn 1,88 triệu lượt người được tuyên truyền pháp luật trong 6 tháng

Chiều 23/6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Phùng Thị Kim Nga kết luận hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức và lồng ghép 2.169 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp với hơn 1,88 triệu lượt người tham gia; tổ chức 872 hội nghị, hội thảo, tọa đàm trực tuyến thu hút trên 101 nghìn lượt người dự.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, đăng tải hơn 3.870 tin, bài trên cổng, trang thông tin điện tử và hơn 1.200 tin, bài trên các nền tảng số như Fanpage, Zalo OA.

Cùng với đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh có 5.064 tổ hòa giải với 31.476 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã tham gia giải quyết hàng trăm vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 79%. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 974 người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Đáng chú ý, 100% vụ việc được thẩm định đều đạt chất lượng, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh đóng góp ý kiến về công tác tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh, thiếu niên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng đối tượng; nghiên cứu đưa các vụ việc điểm để xét xử lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền PBGDPL thời gian tới tập trung vào các chính sách, quy định pháp luật mới và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; gắn công tác PBGDPL với hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các cơ quan nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam tới đây đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá được những kết quả nổi bật của công tác này trong năm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Minh