Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau khi Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy của ba tỉnh (cũ) đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp, ngành, các Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Các cấp ủy đã tổ chức trên 450 hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và lực lượng vũ trang tham gia đạt 96%.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc phân công cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức bộ máy hệ thống dân vận tiếp tục được kiện toàn.

Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Sau khi tỉnh Phú Thọ (mới) đi vào hoạt động, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh, cấp xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, kịp thời giải đáp những băn khoăn trong Nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng.

Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới nâng cao... được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ thêm vai trò của MTTQ; công tác nắm tình hình Nhân dân, đối thoại với Nhân dân và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; công tác dân vận của lực lượng công an; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở; vai trò của công tác dân vận trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận các ý kiến tham luận của các cơ quan, địa phương góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó cần xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chính quyền. Hiệu quả công tác dân vận không chỉ được thể hiện qua hoạt động tuyên truyền, vận động mà còn được đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, bằng kết quả giải quyết những vấn đề thiết thực, sát sườn mà Nhân dân quan tâm.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước; bảo đảm 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân ít nhất từ 1 đến 2 lần/năm; phấn đấu tối thiểu 95% kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân đủ điều kiện được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở; 100% kiến nghị được trả lời rõ ràng, công khai để người dân hiểu.

Cùng với đó, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo dư luận xã hội trên môi trường mạng; khai thác hiệu quả các công cụ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh sớm triển khai nền tảng Phú Thọ số (iPhuTho), xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp công dân; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026-2030”, hướng dẫn các cấp ủy, địa phương xây dựng và triển khai ít nhất một mô hình về tuyên giáo, dân vận trong chuyển đổi số.

Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng.

Cùng với việc tiếp tục tổ chức định kỳ Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh cần quan tâm làm tốt việc tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định; theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng đối với việc tiếp thu, giải quyết và trả lời của các cơ quan, đơn vị liên quan; công khai kết quả để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát; duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; hướng dẫn cấp uỷ cơ sở có ít nhất một mô hình điển hình hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai mô hình điểm về đối thoại xã hội; tổ chức đánh giá chỉ số niềm tin xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác dân vận.

Lê Hoàng