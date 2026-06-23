Các trường THPT chuyên thu hồ sơ học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2026 - 2027

Ngày 23/6, các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bắt đầu thu hồ sơ đối với những học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 16 giờ ngày 24/6/2026.

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc thu hồ sơ đối với các học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, các trường THPT chuyên tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để kiểm tra hồ sơ dự tuyển; xác nhận các học sinh trúng tuyển và in danh sách học sinh trúng tuyển từ phần mềm quản lý tuyển sinh của Sở GD&ĐT; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Việc kiểm tra hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác theo quy định. Những trường hợp học sinh không đúng độ tuổi, không thuộc đối tượng tuyển sinh hoặc hồ sơ không hợp lệ sẽ không được đưa vào danh sách đề nghị công nhận trúng tuyển. Đối với các trường hợp này, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thông báo và giải thích rõ cho học sinh, phụ huynh. Các trường hợp đặc biệt sẽ được báo cáo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thu hồ sơ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Thời gian duyệt tuyển sinh chậm nhất vào 9 giờ ngày 25/6/2026 tại Hội trường tầng 5, Sở GD&ĐT. Khi tham gia duyệt tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của các đơn vị cần mang theo toàn bộ hồ sơ của những học sinh vượt quá độ tuổi quy định hoặc có điểm xét tuyển bằng nhau để phục vụ công tác xem xét, đối chiếu.

Trường hợp số lượng học sinh nhập học chưa đủ theo chỉ tiêu được giao và vẫn còn học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, các trường báo cáo Sở GD&ĐT để tổ chức xét tuyển bổ sung, hoàn thành chậm nhất trước 17 giờ ngày 26/6/2026.

Sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách trúng tuyển, các trường sẽ thông báo công khai tới học sinh, phụ huynh và tổ chức nhập học theo quy định.

Hiền Mai