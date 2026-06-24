Hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo

Ngày 24/6, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhằm lấy ý kiến vào dự thảo các văn bản tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đồng thuận cao với các dự thảo quy định về cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình thẩm định minh bạch, xác định rõ giới hạn trách nhiệm, mở rộng phạm vi bảo vệ; đồng thời đề xuất bổ sung chế tài xử lý nghiêm hành vi vu cáo, linh hoạt hơn trong áp dụng pháp luật khi cán bộ thực hiện sáng kiến vì lợi ích chung.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đề xuất Ban Tổ chức Trung ương xem xét bổ sung một số nội dung, như: Thành lập Hội đồng thẩm định theo tính chất, quy mô trong phạm vi của cơ quan, đơn vị để giảm thiểu rủi ro cho cán bộ; quy trình phê duyệt các ý tưởng, đề án đổi mới, sáng tạo cần phải minh bạch, nhanh chóng, tránh để kéo dài; có cơ chế “tiền kiểm” rõ ràng để cán bộ tránh rủi ro bị quy kết làm sai quy trình...

Đồng thời, đề nghị quy định rõ giới hạn được bố trí nguồn lực mà cấp ủy, người đứng đầu được phép thực hiện, tránh tình trạng vượt quá thẩm quyền hoặc quá chú trọng vào đề xuất đổi mới, sáng tạo mà ảnh hưởng đến hoạt động chung của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; mở rộng phạm vi bảo vệ đến tất cả đối tượng cán bộ thay vì chỉ tập trung vào diện Ban Thường vụ quản lý; xây dựng chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trù dập cán bộ dám đổi mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ kiến nghị cần cụ thể hóa tiêu chí xác định “động cơ trong sáng”, “vì lợi ích chung” và bổ sung các điều khoản miễn giảm trách nhiệm, bảo vệ cán bộ trong trường hợp gặp rủi ro bất khả kháng hoặc sáng kiến có tính chất đột phá, đi trước khung pháp luật hiện hành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Cần quy định chi tiết hơn các trường hợp cán bộ được miễn trách nhiệm kỷ luật hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện đúng chủ trương, có quyết định đổi mới nhưng gặp rủi ro bất khả kháng hoặc xảy ra thiệt hại nằm ngoài khả năng dự báo. Cần có điều khoản bảo vệ cán bộ trong trường hợp các quy định pháp luật thay đổi hoặc các quyết định đổi mới của họ đi trước khung pháp luật hiện hành nhưng phù hợp với mục tiêu phát triển.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương với 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện văn bản, đảm bảo các nội dung được thể hiện mạch lạc, chặt chẽ, bám sát thực tiễn. Các quy định được xây dựng phải đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương của Đảng, phù hợp với hệ thống pháp luật của Nhà nước, đồng thời mang tính khả thi cao để thực sự đi vào cuộc sống.

Mục tiêu hướng tới là giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ việc đổi mới, sáng tạo không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, từ đó tạo động lực để họ phát huy tinh thần công tâm, sáng tạo trong công việc.

Lê Hoàng