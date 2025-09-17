Hoàng An chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Hoàng An đặt mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững; bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân. Đảng ủy, UBND xã tiếp tục đổi mới lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực để tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hoàng Lâu, An Hòa và Hoàng Đan (huyện Tam Dương cũ), xã Hoàng An hiện có diện tích tự nhiên hơn 20 km2, dân số trên 26.000 người với 28 thôn dân cư. Đây là lợi thế quan trọng giúp xã mở rộng nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thuận lợi trong thu hút đầu tư.

Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên phong phú, Hoàng An có nhiều cơ hội phát triển cả ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực kinh tế mới. Những năm qua, kinh tế xã tiếp tục tăng trưởng, cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 608 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hơn 63 triệu đồng/năm. Công tác chỉnh trang cảnh quan, môi trường, đầu tư hạ tầng, quản lý rác thải... được triển khai đồng bộ, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,27%; hằng năm có 95% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 91% gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

Thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tập trung nâng cao giá trị sản xuất, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại – dịch vụ, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Lợi thế đất đai được khai thác hiệu quả thông qua tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Xã hình thành vùng chuyên canh nông sản, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, khuyến khích trang trại xa khu dân cư; phấn đấu xây dựng 1–2 sản phẩm chủ lực có thương hiệu. Đồng thời, vận động nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển doanh nghiệp nhỏ để liên kết sản xuất – tiêu thụ.

Để thúc đẩy công nghiệp, Hoàng An đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2025–2030, tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút dự án vào các cụm công nghiệp. Trong đó, xã phối hợp hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, đồng thời kêu gọi đầu tư thứ cấp công nghệ cao, sử dụng hiệu quả lao động địa phương. Xã cũng đề xuất triển khai 2 cụm công nghiệp Hoàng Đan (39 ha) và Hoàng Đan 2 (47 ha), tạo động lực phát triển bền vững. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng sản xuất, phát triển công nghiệp gắn với đô thị hóa.

Xã Hoàng An phát huy vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh với nông sản có thương hiệu như dưa chuột An Hòa

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của cấp ủy, chính quyền xã là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng – khâu đột phá để thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng KT–XH. Xã tập trung cho các dự án quan trọng như đường tỉnh 305, 309, ĐH24; dự án quản lý nguồn nước, chống ngập khu vực Vĩnh Phúc (cũ); nhà máy may mặc, sản xuất đồ da cao cấp của Công ty Giovani tại CCN Hoàng Lâu; cùng nhiều dự án giao thông, đấu giá đất dịch vụ, khu dân cư... Cùng với đó, xã Hoàng An chú trọng lập và quản lý quy hoạch làm cơ sở phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ; tranh thủ cơ chế, chính sách để mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thu hút công nghệ xanh, sạch, tạo điều kiện cho thương mại – dịch vụ phát triển. Xã Hoàng An còn đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông sản có thương hiệu, tiêu biểu như dưa chuột An Hòa...Xã cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các loại hình kinh tế và nhân dân làm thương mại, dịch vụ, tạo ra các điểm kinh doanh buôn bán tại các thôn dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu và tăng thu nhập cho Nhân dân.

Việc xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục củng cố niền tin và sự đồng thuận của nhân dân, từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Hoàng An phát triển toàn diện, bền vững, đời sống của người dân ngay càng nâng cao.

Hoàng Nga