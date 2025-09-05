Học sinh, sinh viên toàn tỉnh tưng bừng bước vào năm học mới

Hôm nay, ngày 5/9, học sinh, sinh viên toàn tỉnh bước vào năm học 2025 - 2026.

Năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô mạng lưới trường, lớp học được rà soát, sắp xếp ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về số trường học, học sinh, đội ngũ giáo viên với 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo. Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định với kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia là 83,06%. Tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2...

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) trong ngày tựu trường .

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với trường học cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Sở cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường rà soát, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đạt kết quả cao.

Hạnh Thúy