Học sinh Trường Tiểu học Supe giành giải Nhất "Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp quốc gia

Em Ngô Linh Chi - học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao đã giành giải Nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên internet cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học, năm học 2025-2026.

Năm nay, chương trình thu hút hơn 6 triệu học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố tham gia qua các vòng thi: Từ vòng tự do, cấp trường đến thi Hương và thi Hội. Từ 186.884 thí sinh đạt kết quả cao tại vòng thi Hội, Ban tổ chức đã lựa chọn 390 học sinh tiêu biểu nhất tham dự Hội thi Đình - vòng thi cấp toàn quốc. Em Ngô Linh Chi - học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao đã giành giải Nhất Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên internet cấp Quốc gia dành cho học sinh Tiểu Học năm học 2025-2026.

Điểm mới của mùa thi năm học 2025-2026 là việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong thiết kế đề thi. Bên cạnh các dạng câu hỏi quen thuộc, đề thi được tích hợp video tình huống, bài nghe tương tác và hình ảnh trực quan, giúp việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh trở nên đa dạng và sinh động hơn.

Nội dung thi bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được thiết kế với nhiều dạng bài như trắc nghiệm, điền từ, ghép cặp, sắp xếp và kéo thả, khuyến khích khả năng tư duy ngôn ngữ và sự chủ động của học sinh trong quá trình học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Supe cho biết: Linh Chi là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Không chỉ học giỏi môn Tiếng Việt, Linh Chi học đều tất cả các môn và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Linh Chi là tấm gương sáng để các bạn học sinh học tập và noi theo.

Hiền Mai