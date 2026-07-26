Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Nội vụ và Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Hành trình tri ân”, thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã thành lập 9 đoàn công tác đến thăm, tặng quà 36 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đọn (103 tuổi) tại xã Thổ Tang.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Mỹ (98 tuổi) tại xã Vĩnh Phú.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quốc (102 tuổi) tại xã Tam Sơn.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đọn (97 tuổi) tại xã Tiên Lữ.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân và lực lượng Công an trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Hà Giang