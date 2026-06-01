Hội đồng coi thi THPT Cao Phong: Ngày thi đầu vào lớp 10 an toàn, nghiêm túc

Chiều 1/6, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hội đồng coi thi THPT Cao Phong (xã Cao Phong) đã hoàn thành môn thi thứ hai - môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Ghi nhận ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, thí sinh và phụ huynh phấn khởi.

Giám thị điểm danh các thí sinh vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 là bước ngoặt quan trọng đối với học sinh lớp 9. Tại Hội đồng coi thi THPT Cao Phong có 381 thí sinh đăng ký dự thi, với 17 phòng thi chính thức. Các thí sinh tham gia dự tuyển vào Trường THPT Cao Phong và xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh đã được Trường THPT Cao Phong triển khai bài bản từ sớm. Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh chi tiết. Tuyên truyền sâu rộng quy chế thi đến học sinh, phụ huynh. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, điện lực xây dựng kịch bản chi tiết phòng chống cháy nổ, mưa bão, an toàn thực phẩm; ngắt kết nối internet tại các khu vực thi, niêm phong toàn bộ phòng chức năng không sử dụng.

Hội đồng thi đã bố trí riêng một phòng bảo quản đề thi, bài thi, trang bị đầy đủ camera giám sát liên tục, hệ thống lưu điện chuyên dụng đảm bảo hoạt động khi xảy ra sự cố mất điện, cùng tủ sắt bảo mật tuyệt đối và có lực lượng công an, bảo vệ trực 24/24 giờ.

Hội đồng coi thi THPT Cao Phong chuẩn bị các bước cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Cao Phong đánh giá: Trong ngày thi đầu tiên, công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, an toàn, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Nhà trường đã có các đội tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong giờ cao điểm. Thí sinh đến dự thi tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, trong buổi thi môn đầu tiên vắng 10 thí sinh; đặc thù có một số thí sinh ở vùng xa, Hội đồng thi đã thông tin về các trường để nắm rõ hơn thông tin, lý do.

Để chuẩn bị cho buổi thi môn Tiếng Anh vào chiều 1/6, Hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với các trường THCS và chính quyền địa phương thông tin, nhắc nhở thí sinh có mặt tại điểm thi đúng giờ. Kết thúc môn thi buổi chiều có thêm 1 thí sinh vắng.

Khu vực trước cổng trường trước giờ kết thúc môn thi thứ 2.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh hồi hộp khi chờ con em hoàn thành bài thi. Chị Hoàng Thị Thu, phụ huynh học sinh ở xã Thung Nai chia sẻ: "Nhà cách điểm thi gần 20 km, chặng đường xa, tôi lo lắng, nhưng khi con thi xong chia sẻ làm được bài, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến. Mong con giữ vững phong độ cho môn Toán."

Phụ huynh chờ đón con sau buổi thi.

Xúc động khi con thi xong môn thi thứ hai.

Kết thúc 60 phút làm bài môn Tiếng Anh vào cuối giờ chiều 1/6, phần lớn thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Nhiều em cho biết đề thi năm nay bám sát chương trình, vừa sức nhưng vẫn có sự phân hóa hợp lý để sàng lọc học sinh.

Thí sinh cùng trao đổi, đánh giá lại bài thi sau khi hoàn thành môn thi thứ hai.

Bước ra khỏi khu vực thi với nụ cười rạng rỡ, em Bùi Minh Khôi, học sinh Trường TH&THCS Xuân Phong chia sẻ: "Đề thi Tiếng Anh năm nay khá vừa sức với chúng em, các kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 đã được ôn tập kỹ. Em làm bài khá tốt và tự tin mình sẽ đạt khoảng 7 điểm."

Đồng quan điểm, em Bùi Lê Quỳnh Anh, học sinh Trường TH&THCS Tây Phong cũng nhận định cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa, nội dung rõ ràng, giúp học sinh có học lực trung bình khá dễ dàng đạt điểm 6 - 7, những bạn học lực giỏi có thể đạt điểm 9 - 10 ở các câu hỏi phân hóa.

Lực lượng thanh niên tiếp sức mùa thi tại khu vực cổng trường.

Mang theo nhiều kỳ vọng bước vào kỳ thi này, em Đào Thùy Chi, học sinh Trường THCS Cao Phong bộc bạch: "Sau khi hoàn thành tốt cả hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh trong ngày đầu thi, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Em có niềm tin và hy vọng lớn rằng mình sẽ đạt được nguyện vọng 1 vào ngôi trường THPT mong ước."

Sự phấn khởi của học sinh và sự yên tâm của phụ huynh là minh chứng cho ngày thi đầu tiên thành công tại điểm thi Trường THPT Cao Phong. Theo kế hoạch, sáng ngày mai (2/6), các thí sinh sẽ thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Hồng Duyên