Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước năm 2025

Chiều 21/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh, Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng) trình bày Tờ trình về danh sách các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2025, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến, thống nhất danh sách đề nghị khen thưởng đợt này.

Cụ thể: Khen thưởng quá trình cống hiến 4 cá nhân (1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba). Khen thưởng thành tích công trạng: 192 tập thể và cá nhân (31 Huân chương Lao động các hạng, 140 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 21 Cờ thi đua của Chính phủ). Khen thưởng thành tích xuất sắc theo lĩnh vực: 1 tập thể và 3 cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, minh bạch và công bằng. Việc đánh giá phải dựa trên cả một quá trình, khẳng định đúng những thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đơn vị, địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất thông qua danh sách các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2025.

Đinh Vũ