Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ triển khai nhiệm vụ 2026

Sáng 16/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Sau hợp nhất, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh có 12 chi hội, với gần 1.000 hội viên. Năm 2025, Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội với phương châm “Thiện nguyện, Tâm huyết, Nghĩa tình, Hiệu quả”. Các hoạt động của Hội phát huy hiệu quả, góp phần giúp đỡ nhiều thân nhân, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh và được Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đánh giá cao.

Quang cảnh hội nghị.

Hội đã thăm viếng và hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ cho 504 gia đình; tìm kiếm và thông báo trên nền tảng số 626 bia mộ liệt sĩ để các gia đình có đầy đủ thông tin chính xác về phần mộ của người thân. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xác định thông tin về nơi hy sinh của 104 liệt sĩ và hỗ trợ giám định ADN cho 4 trường hợp; phối hợp với Sở Nội vụ hỗ trợ các gia đình di chuyển 55 hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho các thân nhân, gia đình liệt sĩ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 300 triệu đồng; phục dựng 376 di ảnh của liệt sĩ. Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết, Hội, các chi hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng gần 1.200 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ” cho các hội viên có nhiều cống hiến trong hoạt động Hội.

Năm 2026, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội. Trong đó, tập trung công tác hỗ trợ các gia đình tìm kiếm thông tin về liệt sĩ hy sinh tại các chiến trường theo Đề án 515. Hỗ trợ di chuyển hài cốt của các liệt sĩ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình. Thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình cho gia đình, thân nhân liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 được các cấp Hội khen thưởng.

Nhân dịp này, 30 hội viên được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ”. Các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong hoạt động hội năm 2025 được các cấp Hội khen thưởng.

Cao Tuấn