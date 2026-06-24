Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Chiều 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Hai, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 để sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Thị Duyên - nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Thị Chí - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình.

6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã bám sát các chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức thành công Lễ hội Áo dài Đất Tổ lần thứ Nhất và cuộc thi ảnh trực tuyến “Hương sắc Đất Tổ”; thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và công tác an sinh xã hội.

Các cấp Hội tiếp tục duy trì hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, thăm hỏi, tặng trên 6.400 suất quà cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng chính sách; kết nối nhận đỡ đầu thêm 61 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội được triển khai hiệu quả với tổng dư nợ gần 5.900 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2026.

6 tháng cuối năm 2026, các cấp Hội tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các đề án, dự án của Chính phủ và Trung ương Hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội năm 2026.

Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 6 cán bộ Hội chuyên trách có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2025 và 3 các nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” giai đoạn 2022-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; chia sẻ những mô hình, cách làm hay trong công tác Hội; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua đối với Hội LHPN các xã, phường năm 2026. Các ý kiến cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; trao giải Cuộc thi nấu ăn trực tuyến “Cùng MAGGI - Thêm hảo vị, thêm lộc Tết” năm 2026 và chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thúy Hường