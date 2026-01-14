Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh An hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Thông qua các hoạt động liên kết, hỗ trợ thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh An đã và đang đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống gia đình, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chị Trần Thị Minh Hà ở khu Lực Điền đầu tư nuôi 5 vạn con chim cút lấy trứng, mỗi năm thu lãi từ 200-250 triệu đồng.

Hiện nay, Hội LHPN xã có tổng số 3.010 hội viên, sinh hoạt tại 20 chi hội. Những năm qua, xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã Vĩnh An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở xã là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo nhóm, tổ, câu lạc bộ. Hội đã chủ động rà soát nhu cầu của hội viên, từ đó định hướng xây dựng các mô hình phù hợp như tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi, tổ phụ nữ trồng cây ăn quả, nhóm phụ nữ kinh doanh dịch vụ, tổ tiết kiệm và vay vốn... Thông qua hình thức liên kết, các hội viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về vốn, con giống, kỹ thuật, đầu ra sản phẩm. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế của các mô hình từng bước được nâng lên, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với việc xây dựng các mô hình liên kết, hội cũng làm tốt công tác tín chấp với Ngân hàng CSXH Vĩnh Tường cho 985 hộ hội viên vay vốn để phát triển sản xuất với dư nợ gần 52 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - phòng giao dịch số 04 tín chấp cho hội viên vay vốn với dư nợ gần 13 tỷ đồng. Các tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì hoạt động nền nếp, đảm bảo đúng quy định, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, nhiều hộ gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo, nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, hàng năm đem lại thu nhập từ 500-800 triệu đồng/năm, tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hiện, tổ chức hội có 5 hộ sản xuất kinh doanh giường, ghế gấp; nhiều hộ kinh doanh xưởng may gia công; 3 hộ trồng nho hạ đen cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/sào/năm; 1 hộ trồng măng tây cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/sào/năm. Các trang trại chăn nuôi lớn phát triển, người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại năng suất chất lượng cao; nhiều gia đình phát triển nghề phụ như cơ khí, làm mộc, làm đậu, dịch vụ xay xát, cày bừa...

Bên cạnh hỗ trợ vốn, hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Các nội dung tập huấn tập trung vào kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, kỹ năng quản lý kinh tế hộ gia đình, khởi sự kinh doanh. Qua đó, giúp hội viên nâng cao kiến thức, thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất có tính liên kết, hiệu quả.

Chị Trần Thị Minh Hà là hội viên ở khu Lực Điền tham gia mô hình liên kết chăn nuôi chia sẻ: Được hội hỗ trợ vay vốn và tập huấn kỹ thuật, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi 5 vạn chim cút lấy trứng, mỗi năm thu lãi từ 200-250 triệu đồng. Nhờ liên kết với các chị em trong tổ, chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đầu ra sản phẩm cũng thuận lợi hơn.

Đồng chí Phạm Thị Đảm - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hội xác định muốn phát triển kinh tế bền vững, các hội viên phải có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Các hoạt động liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Không chỉ làm kinh tế giỏi, nhiều chị em còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Vĩnh An tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả; tiếp tục các hoạt động hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm để giúp hội viên phát triển sản xuất; đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với nhu cầu thị trường.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của hội viên, các hoạt động liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở xã Vĩnh An sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dương Chung