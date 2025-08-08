Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 8/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai công tác nhân sự và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua tờ trình và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; ứng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tiếp đó, hội nghị đã tổ chức chia tay các đồng chí: Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nghỉ hưu được hưởng chế độ BHXH.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất, hoàn thành các nội dung quy trình công tác cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện các hồ sơ nhân sự và tờ trình để báo cáo Tiểu Ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng; báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư theo quy định.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ

Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sự nỗ lực và hành động quyết liệt của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ công chức cấp xã. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi vận hành bộ máy chính quyền cấp xã đảm bảo thông suốt, hiệu quả, gắn chặt với việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, CCVC về chủ trương đúng đắn, có tính cách mạng sâu sắc của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, CCVC, người lao động theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng các đầu mối, các ngành quan tâm đến điều kiện, đời sống của người lao động. Thực hiện tốt Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân, doanh nhân, HTX đẩy nhanh sản xuất kinh doanh, tăng tốc phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh bộ tứ chiến lược theo các Nghị quyết 57; 59; 66; 68 về khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm bắt tình hình không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề phức tạp nảy sinh, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, nâng cao đời sống Nhân dân. Hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga – Dương Chung