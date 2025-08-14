Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ngày 14/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị về quy trình công tác cán bộ; cho ý kiến vào một số nội dung về: Kế hoạch hành động; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu cho ý kiến về một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào: Kế hoạch hành động; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9; phân bổ nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu cơ bản khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình Đại hội, kịch bản điều hành tổng thể và chi tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; thành lập tổ chức công đoàn xã, phường trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí từ Quỹ dự trữ ngân sách Đảng của Tỉnh ủy cho các đảng bộ xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đọc tờ trình giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; các đồng chí Phó Bí thư làm Phó Trưởng Ban; các thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các xã, phường... Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Về việc tổ chức lễ khánh thành và khởi công 6 công trình trọng điểm của tỉnh (4 công trình khánh thành, 2 công trình khởi công mới) trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương phân bổ nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu cơ bản khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 2 tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình (cũ) theo nhóm: Các xã không sáp nhập hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã; các xã giảm sau sáp nhập hỗ trợ 500 triệu đồng/xã; các xã trung tâm đang sử dụng trụ sở của các huyện (cũ) hỗ trợ theo thực tế. Giao Đảng ủy UBND tỉnh hướng dẫn các xã liên quan cân đối, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Về công tác tuyên truyền, kịch bản điều hành tổng thể và chi tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần chuẩn bị chu đáo, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên để chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, tạo điểm nhấn phù hợp.

Phát biểu tại các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ; căn cứ các quy định, hướng dẫn về cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ và yêu cầu thực tiễn của địa phương, các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, nghiêm túc, dân chủ để thực hiện quy trình công tác cán bộ theo đúng quy định. Đề nghị các đại biểu căn cứ tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; đề án nhân sự chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí một số nội dung trọng tâm tại hội nghị.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu đã thực hiện các bước theo quy trình để giới thiệu, bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngọc Tuấn