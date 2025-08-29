Hội nghị điển hình thi đua yêu nước xã Bình Xuyên

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, xã Bình Xuyên đã tổ chức hội nghị điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua gia đoạn 2020-2025 và định hướng thi đua trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Bình Xuyên khen thưởng các tập thể, hộ gia đình và các nhân có thành tích trong các phong trào thi đua.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và “Thi đua - khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Trong 5 năm qua, xã Bình Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng hàng năm từ 13-15%, năm 2025 ước tăng 16,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 74,6 triệu đồng/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Trên địa bàn xã có Khu Công nghiệp Thăng Long 3, Khu Công nghiệp Bá Thiện 1, Bá Thiện 2; 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội, diện tích dự án lớn nhất với quy mô 10ha, 1.000 căn hộ đã khởi công.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đã được nhân dân, giáo viên và học sinh tích cực tham gia.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học được nâng lên, có 12/12 trường đạt chuẩn Quốc gia. Ngành y tế luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, thôn, TDP văn hóa” được phát triển. Hàng năm tỷ lệ đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa trung bình đạt trên 90%; trên 90% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Các phong trào thi đua thực hiện công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Xây dựng quỹ ngày vì người nghèo” được phát triển rộng khắp, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,27%.

Đồng chí Trần An - Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên phát động thi đua giai đoạn 2025-2030

Những năm tiếp theo xã Bình Xuyên tập trung đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, sản xuất giỏi”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ khởi nghiệp”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Nhân dịp này UBND xã đã khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Nguyễn Trọng