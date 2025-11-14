Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 14/11, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các đại biểu nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2025.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua nội dung chương trình hội nghị

Sau khi nghe và phân tích các dự thảo kế hoạch, báo cáo, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí thông qua các nội dung được nêu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ

Phát biểu kết luận hội nghị, đối với dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là dự án lớn, thay đổi diện mạo cả một vùng, phù hợp với mục tiêu phát triển trung tâm đô thị, dịch vụ thương mại của khu vực Vĩnh Phúc đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định. Dự án là “cú hích” quan trọng để thu hút đầu tư vào lĩnh vực đô thị phức hợp, vui chơi giải trí chất lượng cao. Đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung rà soát, giải quyết, hoàn thiện các vấn đề về đầu tư, đất đai, quy hoạch nhà ở, môi trường...; xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích các bên liên quan; có kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển cũng như việc làm và thu nhập cho người dân vùng dự án; lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ, không để lãng phí nguồn lực về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I để báo cáo Trung ương và các bộ, ngành. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cương vị của mình phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Phan Cường