Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự án luật

Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Trần Văn Tiến - Ủy viên BTV Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế- Tài chính của Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự án luật: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) tại Trại giam Tân Lập. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Theo đánh giá của các đại biểu, cơ bản các dự thảo Luật được xây dựng toàn diện, bao quát tình hình an ninh, trật tự nói chung cũng như những nội dung riêng biệt. Một số ý kiến tham gia đóng góp các quy định mới về chế độ thăm gặp, liên lạc đã được giải quyết nhiều vướng mắc từ thực tiễn như cho phép thăm gặp trực tuyến khi có dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác là rất linh hoạt và nhân đạo. Hay việc bổ sung hình thức liên lạc bằng phương tiện điện tử (video call) rất phù hợp với xu thế công nghệ và nhu cầu thực tế. Ngoài ra, các đại biểu đề xuất cần quy định rõ cơ chế bảo đảm quyền cơ bản cho người đang chấp hành án, các chính sách đặc thù liên quan lĩnh vực y tế, đặc biệt là sau khi hiến tạng. Cùng với đó, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay, mống mắt hay ADN để phục vụ quản lý trong bối cảnh công nghệ mới...

Đại diện lãnh đạo Trại giam Tân Lập phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị, đây là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Việc lấy ý kiến các dự án luật là bước quan trọng để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời khắc phục những bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Thu Hà